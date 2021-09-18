Как отмечают организаторы "Хранителей кодов", этот проект – о поиске своего в настоящем и прошлом, а также о связях между людьми, природой и искусством. Создавая коллекцию одежды, они вдохновлялись таким направлением украинского архитектурного стиля, как "Гуцульская сецессия". Этот стиль еще в конце XIX века активно развивался в Восточной Галиции и во Львове.

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Особенности проекта "Хранители кодов"

В процессе возникновения этого направления главным источником вдохновения стало искусство горцев Карпат, яркие его проявления можно было заметить в творчестве архитектора Ивана Левинского, который запечатлел украинский культурный код на фасадах домов.

Майолика, керамическая посуда, изразцы, изготовленные на фабрике Левинского, меня вдохновили на создание тканей с традиционной украинской техникой "выборка". Через одежду я передаю вечность времени архитектурных сооружений,

– рассказывает дизайнер Ольга Жеребецкая.



Показ коллекции "Хранители кодов" на Lviv Fashion Week 2021 / Фото Софии Бигайло

В разработке коллекции также приняли участие художница Тереза Барабаш, чьи ткани были использованы для одежды, и ювелир Даниил Личико со своей невероятной серией украшений. Кроме увлекательной истории создания, "Хранители кодов" поддерживают мировое движение Recycle и создают одежду из повторно использованных материалов.



Показ коллекции "Хранители кодов" на Lviv Fashion Week 2021 / Фото Софии Бигайло

Традиционно для показа коллекции художники выбрали виллу Дзивинсього, архитектором которой был Иван Левинский, а сейчас – это дом научного общества имени Тараса Шевченко, который расположен по адресу Генерала Чупрынки 21. Несмотря на то, что моделям и гостям мероприятия пришлось промокнуть под ливнем, дождь и музыка добавили особой завораживающей атмосферы этому модному показу.



За кулисами проекта "Хранители кодов" на Lviv Fashion Week 2021 / Фото Софии Бигайло



За кулисами проекта "Хранители кодов" на Lviv Fashion Week 2021 / Фото Софии Бигайло



За кулисами проекта "Хранители кодов" на Lviv Fashion Week 2021 / Фото Софии Бигайло

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К проекту также присоединились режиссеры и операторы, которые создали художественно-документальный фильм, который уже можно будет посмотреть 24 сентября.

Автор: София Бигайло