"Холостячка" Злата Огневич поразила роскошным образом в кожаном костюме

Главная героиня второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич в предпоследнем выпуске показала впечатляющий аутфит.

Уже в следующую пятницу телезрители увидят долгожданный финал шоу "Холостячка", в котором посоревнуются за сердце Златы трое мужчин. Неожиданно на проект вернулся Роман Свечкоренко, которому Злата дала возможность пригласить ее на свидание.

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В 11 выпуске знаменитость появилась на церемонии роз в роскошном кожаном костюме от украинского бренда OLYA MAK.

Образ Златы Огневич

В своем Инстаграме исполнительница обнародовала эффектные фото. Злата позировала в бордовом изделии. На обнаженное тело она надела кожаный жакет, который дополнила тонким поясом на талии.

На низ знаменитость надела широкие брюки и довершила аутфит черными босоножками на массивных каблуках.

Перед камерами артистка предстала с вьющимися волосами, которые стилисты элегантно уложили в пучок. На лицо визажисты нанесли Злате золотистые тени, дополнив их красивыми черными стрелками и персиковой помадой на губах. Образ знаменитость довершила минималистичными серьгами.



Стильный образ Златы Огневич / Фото с инстаграма певицы



​Стильный образ Златы Огневич / Фото с инстаграма певицы