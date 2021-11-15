На выходных состоялся настоящий свадебный бум. Младшая сестра Хлои Кендалл Дженнер вместе с Беллой Хадид отправились в теплую страну на свадьбу подруги, сестра Ким Кардашьян поражала платьем с глубоким декольте на свадьбе Пэрис Хилтон, а Хлои приехала на свадьбу Саймона Гека с Филом Ріпортелло.

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Хлои Кардашьян любит стильно одеваться, как и все ее сестры. На свадьбу, куда были приглашены знаменитости, светская львица выбрала элегантное и эффектное длинное платье.

Знаменитость выбрала платье-бюстье от бренда Oscar de la Renta. Роскошное изделие не только обнажает плечи, но и дополнено интересной деталью сзади в виде розы, которая скручена из ткани, будто лепестки.

Хлои дополнила аутфит длинными черными перчатками. Светская львица сделала высокий хвост в стиле Barbie, прикрепив минималистичный черный бантик на резинке. Красавица не дополняла шею украшениями, впрочем надела массивные серьги.

Визажисты сделали для Хлои насыщенный макияж, подчеркнув взгляд длинными черными стрелками, а пухлые губы – матовой коричневой помадой.



Роскошный образ Хлои Кардашьян / Фото из инстаграма



Роскошный образ Хлои Кардашьян / Фото из инстаграма



Роскошный образ Хлои Кардашьян / Фото из инстаграма