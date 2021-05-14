Изумрудный, фисташковый, малахитовый и цвет зеленой травы – это неполный список оттенков зеленого цвета, который в 2021 году покорил сердца дизайнеров, стилистов и знаменитых модниц.

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Одним из главных цветов стал изумрудно-зеленый. Именно этим цветом инфлюенсеры чаще дополняли свои модные выходы.

Главная фанатка зеленого цвета – Хейли Бибер. В гардеробе знаменитости найдется зеленый кожаный тренч, брючный или денимовий костюм, жакет, платье и сумка от Bottega Veneta.

Португальская стилистка София Коэльо выбирает для прогулок трендовый укороченный жакет зеленого цвета, который умело сочетает с кожаными брюками и дополняет образ зеленой сумкой и кроссовками Nike.

Выход в салатовом свитере модница дополняет панамой зеленого цвета. Выглядит такой союз вещей в паре довольно стильно.

Британка Алисия Родди выбирает комфортный спортивный костюм, который завершает оранжевой сумкой и кроссовками. Еще один стильный цвет весны – розовый, который девушка миксует с зеленой сумкой.

Гардероб датской модницы Эмили Синдлев, кажется, весь в зеленом цвете. Каких вещей в инфлюенсерки только нет. В ее инстаграме вы увидите образы с зеленой сумкой, кожаными брюками, туфлями-лодочки, лосинами, рубашками и очками.

Шведская модница Эльза Хоск этой весной наибольшее предпочтение отдает зеленым сумкам, свитшотам и брюкам. Также манекенщица прогуливалась в кожаном тренче зеленого цвета.

Леони Ханне известна своей безумной любовью к ярким цветам. Для стильных выходов немка подбирала лаконичную сумку от Chanel и сумку-клатч из новой коллекции Louis Vuitton.

Французская модница Жюли Феррери для активного отдыха выбирает зеленый свитшот, который сочетает с джогерами. Для праздничного события инфлюенсерка создает образ с помощью зеленой рубашки и атласной юбки.