В начале мая телеведущая сообщила, что вместе с мужем Юрием Горбуновым они ожидают появления малыша. Для звездной мамочки эта беременность стала третьей. Супруги Осадчей и Горбунова имеют сыночка Ивана, который родился в 2017 году. Ведущая также имеет сына Илью от первого брака с депутатом Олегом Полищуком.

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После того как знаменитость сообщила поклонникам о своем состоянии, она охотно начала делиться с подписчиками фотографиями в модных аутфитах.

В мае Катя Осадчая отметилась еще одним важным событием. Вместе с украинским дизайнером Андре Таном она создала коллекцию одежды.

Мой повседневный летний гардероб всегда состоит из невесомых платьев разной длины, легких брюк, блуз и, конечно, головных уборов,

– написала телеведущая.

Катя Осадчая захотела создать идеальный гардероб на лето. По ее словам, вещи из общей коллекции подойдут и для отдыха на побережье, и для лета в городе.

Творческий тандем вдохновил знаменитость красоваться в теплое время года в безупречных невесомых платьях. Катя часто делится с поклонниками не только рабочими моментами, но и личной жизнью.

Для будничных выходов Катя выбирала обтягивающее платье с джинсовой курткой, на отдыхе в Бодруме ведущая примеряла белое платье на запах из совместной коллаборации с Андре Таном, розовое платье-плиссе макси длины. Для солнечной Одессы Катя выбрала голубое платье в принт виши с рукавами-фонариками.

Светские события Катя Осадчая посещала в платье от украинского дизайнера Юлии Магдич. Платье известного бренда бордового цвета знаменитость примерила в Грузии. Недавно любимое платье-вышиванку салатового цвета за 76 тысяч гривен Осадчая соединила с обручем от украинского дизайнера Руслана Багинского.

В последние месяцы беременности Екатерина Осадчая продолжает активно работать и делиться с многотысячной аудиторией изысканными вариантами разнообразной одежды.