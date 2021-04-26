Знаменитая бразильская модель, ангел бельевого бренда Victoria's Secret Жизель Оливейра охотно показывает в своем профиле в инстаграме модные новинки. На этот раз модель показала новый микротренд – очки, которые следует подбирать в тон купальника.

Пока все с нетерпением ждут лето, горячая бразильянка активно демонстрирует интересные фасоны купальников, а вместе с тем готовит нас к пляжному сезону.

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Своей почти миллионной аудитории знаменитость показала один из главных трендов лета, которым совсем скоро будут бредить все.

Последние несколько недель инстаграм просто "разрывает" от образов в принт зебры. Звезды стритстайла показывают различные сумки анималистического узора, надевают топы, брюки, футболки и даже пальто в этот смелый тренд. Жизель Оливейра надела купальник в принт зебры, который довершила очками в черно-белую полоску.

Именно очки стали главной изюминкой в ​​ее образе. Девушка часто задает тренды, поэтому очки в тон купальника имеют все шансы задержаться летом среди трендов надолго. Модель также надела принтованные шорты, а образ довершила черной панамой.

Ранее Жизель показала на своей странице еще один тренд – золотую цепочку на талии. Такой аксессуар может украсить любой купальник, а судя по кадрам знаменитостей, которые дополняли свои пляжные образы украшениями на талии, этот аксессуар летом точно будет пользоваться популярностью.