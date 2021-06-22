Хейли и Джастин Бибер встретились с Бриджит и Эммануэлем Макроном: фото стильных образов

Хейли и Джастин Бибер несколько дней подряд штурмуют парижский стритстайл. Одна из самых красивых пар Голливуда уже успела попасть под прицелы папарацци в чрезвычайно роскошных образах, а теперь удивляет еще больше – знаменитая чета встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит.

Влюбленные супруги Хейли и Джастин Бибер постоянно подтверждают статус самой модной звездной пары. Все модные выходы знаменитостей сопровождаются продуманными до мелочей деталями в образах.

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В последнее время Хейли Бибер стала настоящей иконой стиля, ведь после того, как у нее появилась стилистка Мейв Рейли, от ее аутфитов невозможно отвести взгляд. Очевидно, что девушка также составляет couple look знаменитостям для светских выходов.

В современном трендовом наряде молодая влюбленная пара отправилась на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Бриджит.

Образы знаменитостей

Хейли любит не только мини-платья и мини шорты, но и обнажать части тела. В этом году мода на открытые платья, которые обнажают спину, талию или бедра совпала с предпочтениями манекенщицы, поэтому она решила выбрать для встречи довольно откровенный look.

Супермодель надела платье из зимней коллекции LaQuan Smith в оттенке латте. Юбку миди дополняло перекрестное бра, которое обнажило значительную часть тела блондинки. Образ Хейли дополнила светлыми босоножками на завязках с острым носом. Волосы знаменитость заплела в пучок, довершив свой аутфит золотистыми серьгами.

Джастин Бибер едва ли не впервые после свадьбы примерил костюм. Молодой исполнитель соединил пиджак и брюки в серебристую полоску с белой рубашкой в голубую полоску, дополнив образ бело-голубой парой кроссовок Nike. Свой аутфит Джастин сделал расслабленным не только благодаря обуви, но и с помощью нескольких чокеров на шее.



Образ Хейли и Джастина Бибера в Париже / Legion Media

Первая леди США для встречи с молодой парой надела белоснежное платье-футляр, соединив ее с удлиненным жакетом от всемирно известного бренда Louis Vuitton. Сдержанный и стильный образ Бриджит Макрон дополнила коричневыми туфлями с острым носком. Волосы первая леди уложила ровно, а на лице, как всегда, сделала насыщенный макияж.

Эманнуэль Макрон примерил светло-голубую рубашку, которую соединил с серым костюмом и темно-синим галстуком. Кадр знаменитости сделали в Елисейском дворце. Джастин Бибер обсудил с лидером европейской страны вопросы связанные с молодежью.

Встреча в понедельник, 21 июня, была не случайной, ведь именно в этот день во Франции отмечают День музыки. По данным французского телеканала BFMTV, встреча состоялась по инициативе музыканта. В свою очередь, президент не отказал Джастину.

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