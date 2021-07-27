Хейли и Джастин Бибер поразили сеть изысканными образами: фото

Одна из самых красивых пар Голливуда Джастин и Хейли Бибер в понедельник, 26 июля, посетили светское событие. Знаменитости подобрали роскошные образы, посетив мероприятие в галереи Freedom Art Experience в Лос-Анджелесе.

На выходных Джастин Бибер устроил концерт Freedom Experience на новом стадионе SoFi, во время которого он выступил вместе с друзьями знаменитостей. Концертное мероприятие завершилось выставкой искусств, куда пришли самые близкие друзья звезд.

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Образ Хейли и Джастина Бибера

27-летний канадский исполнитель и 24-летняя американская модель, пользуясь услугами стилиста Мейв Рейли, появились на светском событии в волшебных аутфитах. Знаменитость пришла в галерею в длинном черном велюровом платье с глубокими вырезами на ногах с обеих сторон. Изделие с кружевом было завершено сеткой в ​​крапинку.

Платье с длинным рукавом украшено небольшими рукавами-фонариками и глубокой зоной декольте, которое подчеркивало прелести супермодели. Хейли сделала на волосах пучок, выпустив одну прядь волос спереди. Визажисты нанесли на лицо звезды макияж в коричневых тонах, нарисовав веки золотистыми тенями, а губы – карамельной помадой. Ее аутфит довершали ценные перстни и серьги.

Джастин дополнил образ жены черным смокингом. Под низ он надел белую рубашку и дополнил стильный аутфит бабочкой на шее. Папарацци подловили влюбленную пару, когда они покидали здание и садились в автомобиль.



Волшебные образы голливудских супругов / Фото с инстаграма



Волшебные образы голливудских супругов / Фото с инстаграма