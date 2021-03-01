Модель Хейли Бибер довольно часто попадает в объективы папарацци. Теперь знаменитость сфотографировали за прогулкой вместе с мужем Джастином Бибером. Звездные супруги появились в очень стильных образах.

Хейли Бибер засветилась в последний день зимы в центре Парижа в интересных образах вместе со своим любимым Джастином Бибером. Знаменитость собрала монохромный ауфит. Хейли надела желтый кожаный костюм, который дополнила желтой водолазкой и меховой желтой панамой.

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Модель подобрала к образу коричневую сумку-багет на плечо и белые кроссовки. Аутфит звезда довершила желтой защитной маской.

Джастин также выбрал монохромный образ. Он надел синий лонгслив с брюками и стильный жакет, а look совершил голубой кепкой.



Стильные образы звездной четы / Фото с инстаграма



Стильные образы звездной четы / Фото с инстаграма

Ранее Хейли Бибер рассказала в своем интервью, что сейчас помогает любимому побороть болезнь Лайма. Ранее она уже переболела этим инфекционным заболеванием, поэтому сейчас помогает справиться с симптомами Джастину.

Также Хейли не скрывает того, что ходит к психотерапевту, который помогает ей избавиться от ощущения подавленности после негативных комментариев в соцсетях. Кроме этого, Бибер часто молится и занимается физическими упражнениями.