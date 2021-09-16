Накануне стритстайл-фотографы заметили Рианну, A $ AP Rocky, Мадонну, Хейли и Джастина Бибера в одном из кинотеатров Нью-Йорка.

Партнерский материал Настенные камины Dimplex Prism для квартиры: современные модели, которые дополнят ваш интерьер

Знаменитости пришли на допремьерный показ документального фильма "Джастин Бибер: наш мир". Знаменитая модница подобрала безупречный аутфит, в котором она выглядела необычайно эффектно.

Образ Хейли Бибер

Поздно вечером папарацци подловили звезду в бюджетном мини-платье с длинными рукавами с блестками от бренда Alessandra Rich. Дополнили образ модели коричневые босоножки на завязках за 5 тысяч гривен. В основном Хейли появляется на светских мероприятиях в обуви люксовых марок, впрочем, иногда поддерживает локальные марки.

Все мировые звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Поэтому будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex.

Волосы Хейли распустила, а губы нарисовала насыщенной бордовой помадой. Свой аутфит Хейли Бибер дополнила черным кожаным тренчем макси длины. Завершающим штрихом стали солнцезащитные очки.

Джастин позировал перед камерами в серой водолазке, широких светло-голубых джинсах и широкополой Панаме. Его аутфит дополняли серебристые кроссовки.



Вечерний образ Хейли Бибер / Фото з Getty Images



Вечерний образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма Just Jared