Накануне стритстайл-фотографы заметили Рианну, A $ AP Rocky, Мадонну, Хейли и Джастина Бибера в одном из кинотеатров Нью-Йорка.
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Знаменитости пришли на допремьерный показ документального фильма "Джастин Бибер: наш мир". Знаменитая модница подобрала безупречный аутфит, в котором она выглядела необычайно эффектно.
Образ Хейли Бибер
Поздно вечером папарацци подловили звезду в бюджетном мини-платье с длинными рукавами с блестками от бренда Alessandra Rich. Дополнили образ модели коричневые босоножки на завязках за 5 тысяч гривен. В основном Хейли появляется на светских мероприятиях в обуви люксовых марок, впрочем, иногда поддерживает локальные марки.
Волосы Хейли распустила, а губы нарисовала насыщенной бордовой помадой. Свой аутфит Хейли Бибер дополнила черным кожаным тренчем макси длины. Завершающим штрихом стали солнцезащитные очки.
Джастин позировал перед камерами в серой водолазке, широких светло-голубых джинсах и широкополой Панаме. Его аутфит дополняли серебристые кроссовки.
Вечерний образ Хейли Бибер / Фото з Getty Images
Вечерний образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма Just Jared