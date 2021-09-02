Съемка новых вещей происходила под лозунгом "Время решаться". Малазийский модельер Джимми Чу избрал главной героиней манекенщицу Хейли Бибер, поскольку, по его словам, именно она как нельзя лучше резонирует с этим лозунгом.

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Креативный директор бренда Сандра Чой также отметила, что модель является воплощением духа Jimmy Choo сегодня – гламурного, привлекательного, смелого и уверенного в себе.

"Она прекрасно инкапсулирует ДНК, которое является ядром нашего бренда. Я люблю ее энергию, стиль и ее врожденную уверенность, которая проявляется в каждом из образов", – добавила Сандра Чой.

24-летняя модель любит экспериментировать и демонстрировать стритстайл-фотографам не только идеально подобранные образы, но и эпатажные наряды из ярких элементов гардероба.

Рекламные съемки нового кампейна проходили в Лос-Анджелесе. Фотографом выступил Пьер-Анже Карлотти. За стиль отвечала Илона Хамер, а за прическу и макияж Мара Рошак и Кейт Синотт.

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Хейли позировала перед фотографом в ярких сатиновых мюлях на каблуках, велюровых ярко-красных сапогах и бельевом платье. Модель снялась в коротких видеороликах, рекламируя новую модель сумки в ванной, стильные черные очки в бассейне, а кроссовки со стразами – на кухонном столе.