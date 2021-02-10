Известный спортивный бренд Adidas и американская исполнительница Бейонсе представили совместную коллекцию "Icy Park". В лукбуке снялись друзья певицы – модель Хейли Бибер, рэпер Gucci Mane и певица Кааш Пейдж.

В третью совместную коллекцию певицы и спортивного бренда вошли одежда, обувь и аксессуары в городском стиле. Для создания наряда вдохновлялись зимними склонами и альпийскими пейзажами.

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Лукбук "Icy Park" посвящен зимнему отдыху. В коллекцию вошли шубы из искусственного меха, пуховики и шапки. Также для зимнего отдыха представлен ряд спортивной одежды: тренировочные костюмы, топы, боди, бомберы, леггинсы, велосипедки и бейсболки.

Линейку дополнили белые кроссовки Ultra Boost, Forum Lo и навеянные альпинистскими ботинками хайкеры Super Sleek.

Что такое лукбук?

Лукбук – это набор главных элементов гардероба коллекции. В лукбук должны попадать лучшие позиции, которые являются драйверами продаж – либо трендовые, либо интересные бренду с точки зрения продаж. Цель лукбука – выгодно презентовать ключевые модели коллекции. Количество фото в лукбуке зависит от размера коллекции.

Часть коллекции украшена монограммой "Icy Park", а другая – ярким принтом с лыжами. Коллекция Adidas x Icy Park будет доступна во всех размерах на сайте Adidas и в выбранных магазинах Adidas с 20 февраля. Цены на отдельные элементы гардероба варьируются от 840 до 23 800 гривен.

Кроме приглашенных моделей, для лукбука позировала и сама Бейонсе, которая на себе презентовала белоснежные лосины, боди, ботинки, шапку-ушанку и длинные перчатки.



Лукбук совместной коллекции Adidas и Бейонсе / Buro 24/7

Модель Хейли Бибер позировала в соблазнительном голубом боди и ярко-голубой шубе. На другом кадре жена Джастина Бибера предстала в спортивном розовом костюме, который состоит из топа на длинный рукав и шорт. Также Хейли презентовала голубой спортивный костюм-двойку, который состоит из топа и лосин.



Лукбук совместной коллекции Adidas и Бейонсе / Buro 24/7



Лукбук совместной коллекции Adidas и Бейонсе / Buro 24/7



Лукбук совместной коллекции Adidas и Бейонсе / Buro 24/7



Лукбук совместной коллекции Adidas и Бейонсе / Buro 24/7



Лукбук совместной коллекции Adidas и Бейонсе / Buro 24/7