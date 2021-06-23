Жена популярного исполнителя Джастина Бибера уже давно составляет компанию самым популярным стритстайл-звездам. Супермодель не только выходит в стильных образах в Лос-Анджелесе, но и штурмует безупречными аутфитами Европу.

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Несколько дней назад Джастин и Хейли прилетели в Париж. Кроме прогулок, в понедельник, 21 июня, супруги пришли на прием к президенту Франции Эммануэлю Макрону и его жене Брижит. Совместное фото знаменитостей, на котором Хейли позировала в откровенном платье, быстро разлетелось по сети, поэтому Fashion 24 знакомит читателей с другими аутфитами звезды, в которых она покоряла Париж.

Любимица миллионов надела на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит трикотажное платье цвета латте, что состояло из юбки и перевернутого бра, которое обнажило значительную часть тела. Ее образ дополнили молочные босоножки на завязках с острым носком, шоколадная сумка Little Liffner и завязанные волосы в пучок.

Джастин выбрал костюм, который надевает очень редко, в паре с кроссовками Nike и многочисленными чокерами на шее.

Хейли славится своей любовью к укороченным жакетам и рубашкам, поэтому взяла свой любимый элемент гардероба с собой в путешествие. Знаменитость примерила укороченную белую рубашку на длинный рукав с отделанными краями, которую дополнила прямыми белыми брюками с накладным карманом.

Интересный аутфит модель довершила собранными волосами в пучок, черными солнцезащитными очками и белой сумкой от JW Pei с гофрированной ручкой. Джастин надел оранжевый костюм размера оверсайз от бренда Balenciaga.

Очередную волну положительных отзывов от поклонников вызвал лавандовый ансамбль модели. Хейли надела укороченный вязаный топ на обнаженное тело, который дополнила мини-юбкой и сумкой-клатчем Bottega Veneta.

Модный аутфит не обошелся без украшений. Хейли примерила минималистичные серьги, украшение из жемчужин на шее, золотистые цепочки и часы. Завершающим штрихом в создании стильного образа стали черные лоферы, солнцезащитные очки и завязанные волосы в пучок.

В последний раз папарацци заметили Хейли Бибер с мужем на романтической прогулке по Парижу. Модница выбрала нежно-розовое платье, украшенное кристаллами, которое дополнила босоножками на завязках и оранжевым клатчем от Bottega Veneta.

Стилист Мейв Рейли придумала образы знаменитости до мелочей, поскольку Хейли в очередной раз появилась на улицах Парижа с собранными волосами. Зато Джастин не надел аутфит, который бы удачно вписывался в образ Хейли. Канадский исполнитель вышел на прогулку в голубых рваных джинсах, белых кроссовках и красном классическом худи с капюшоном.