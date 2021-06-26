Хейли Бибер прогулялась по Парижу в эксклюзивном бежевом костюме Jacquemus: стильные кадры

Известная манекенщица и стильная модница Хейли Бибер каждый раз поражает своих поклонников стильными образами. Звезда стритстайла продемонстрировала в Париже новый образ, поразивший сеть.

Супермодель Хейли Бибер настолько часто попадает под прицелы стритстайл-фотографов, дизайнер бренда Jacquemus решил подарить знаменитости костюм из новой коллекции, который еще даже не поступил в продажу. Очевидно, такая нативная реклама имеет свои плюсы, так в эксклюзивный костюм совсем скоро мировые стилисты захотят одеть своих клиенток.

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Стиль модели Хейли выделяется среди других, ведь с помощью стилистки Мейв Рейли, каждый ее образ наполнен интересными акцентами. Так, в гардеробе 24-летней красавицы появилось много трендовых и интересных вещей, которые покоряют сердца модниц с каждым ее выходом в свет.

Образ Хейли Бибер

Для очередной прогулки по Парижу Хейли Бибер одела бежевый костюм, состоящий из удлиненной рубашки с рукавом в три четверти и с косой линией пуговиц и брюк. Современная икона стиля дополнила образ любимыми молочными босоножками с острым носком на завязках.

Модель завязала волосы, закрепив их трендовым аксессуаром – крабиком. Ее аутфит дополняли золотые серьги, минималистичная цепочка и часы. Хейли нанесла на глаза светло-коричневые тени, а губы накрасила сливовой помадой. Стильный образ знаменитости довершала карамельная сумка на плечо.

Джастин Бибер для светского выхода с женой надел расслабленный зеленый костюм, состоящий из укороченной рубашки и брюк. Свой образ канадский исполнитель дополнил сине-белыми кроссовками Nike.

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