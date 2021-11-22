Для каждого светского выхода или обычной будничной прогулки Хейли тщательно подбирает образы. Помогает модели создать безупречные образы звездная стилист Мейв Рейли. Благодаря совместным усилиям Хейли Бибер считается одной из главных fashion-трендсеттеров.

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Ее образы и стиль вдохновляют девушек со всего мира на создание интересных аутфитов. Каждое появление Хейли до сих пор не обходит вниманием модных изданий, а фото ее образов распространяются по всей сети. Чтобы понять, чем увлекает it-girl весь мир, советуем внимательнее присмотреться к ее любимым вещам и брендам.

Жакеты

Хейли Бибер обожает жакеты маскулинного кроя. Известно, что Хейли обожает жакеты от бренда Dries Van Noten.



Любимые вещи именинницы Хейли Бибер / Фото из инстаграма Hailey Bieber Closet

Базовая майка

У Хейли в гардеробе много базовых маек. Их можно смело одевать под низ к рубашкам, жакетам или джинсовым курткам.



Любимые вещи именинницы Хейли Бибер / Фото из инстаграма Hailey Bieber Closet

Джинсы свободного кроя

Чаще всего в своих образах Хейли использует джинсы свободного кроя – классические levi's 501. К ним она выбирает свитшоти оверсайз или худи.



Любимые вещи именинницы Хейли Бибер / Фото из инстаграма Hailey Bieber Closet

Кожа

Ни один трендсеттер не обходится без кожаных вещей в гардеробе, поэтому Хейли Бибер не исключение. В гардеробе модели – платья, брюки, пальто и комбинезоны.



Любимые вещи именинницы Хейли Бибер / Фото из инстаграма Hailey Bieber Closet

Пальто

В сети пишут, что у Хейли Бибер лучшая коллекция пальто в ее шкафу, включая популярное пальто Bottega Veneta Teddy Fringe Coat.



Любимые вещи именинницы Хейли Бибер / Фото из инстаграма Hailey Bieber Closet

Спортивные костюмы

Костюмы классических цветов Хейли Бибер носит с пальто оверсайз, жакетами и любимой парой кроссовок.



Любимые вещи именинницы Хейли Бибер / Фото из инстаграма Hailey Bieber Closet

Обувь

Долгий период Хейли была поклонницей Nike's AF 1'07, но в последнее время она отдает предпочтение кроссовкам NewBalance 550 во всех цветах. Ей нравятся туфли на шнуровке, поэтому она является обладательницей босоножек от Femme почти всех цветов.



Любимые вещи именинницы Хейли Бибер / Фото из инстаграма Hailey Bieber Closet

Сумки

У модели есть вся коллекция BottegaVeneta Pouch & Mini Jodie, хотя теперь она восхищается сумкой SAINT LAURENT Hobo 5 à 7.



Любимые вещи именинницы Хейли Бибер / Фото из инстаграма Hailey Bieber Closet

Украшения

Золотые серьги, браслеты, цепочки и перстни – неотъемлемые аксессуары в любом образе именинницы Хейли Бибер.



Любимые вещи именинницы Хейли Бибер / Фото из инстаграма Hailey Bieber Closet