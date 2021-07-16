Хейли Бибер покорила Венецию двумя стильными образами: фото

15:06

24-летняя модель Хейли Бибер прилетела в Италию на показ бренда Saint Laurent. Знаменитость поселилась в Венеции, а перед показом осуществила прогулку на яхте по Гранд-каналу. На фоне невероятных фасадов жилых домов и дворцов Хейли Бибер показала два кардинально разных образа.