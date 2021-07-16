Хейли Бибер покорила Венецию двумя стильными образами: фото
Источник:инстаграм Хейли Бибер
24-летняя модель Хейли Бибер прилетела в Италию на показ бренда Saint Laurent. Знаменитость поселилась в Венеции, а перед показом осуществила прогулку на яхте по Гранд-каналу. На фоне невероятных фасадов жилых домов и дворцов Хейли Бибер показала два кардинально разных образа.
Недавно в Венеции прошел показ мужской коллекции бренда Saint Laurent. Энтони Вакарелло представил коллекцию весна – лето 2022.
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Хейли Бибер вместе с другими знаменитостями посетила зрелищное шоу, которое состоялось в зеркальных декорациях. Гостями показа также стала польская модель Аня Рубик и актриса Шарлотта Генсбур.
Образ Хейли Бибер
На показе Хейли Бибер появилась в коротком бархатном платье черного цвета от бренда Saint Laurent. Платье украшено ремнем, который инкрустирован кристаллами. Изделие с открытой спиной размера мини удачно подчеркнуло стройную фигуру Хейли.
Хейли распустила белые волосы, накрасила глаза светлыми тенями, а на губы нанесла коричневую помаду.
После показа модель примерила привычную для себя одежду. Она надела серую майку, черные брюки, жакет размера оверсайз и белые кроссовки Nike. Свой аутфит она завершила многочисленными цепочками и черными солнцезащитными очками.
Образы Хейли Бибер в Венеции / Фото из инстаграма
Образы Хейли Бибер в Венеции / Фото из инстаграма