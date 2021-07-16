Недавно в Венеции прошел показ мужской коллекции бренда Saint Laurent. Энтони Вакарелло представил коллекцию весна – лето 2022.

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Хейли Бибер вместе с другими знаменитостями посетила зрелищное шоу, которое состоялось в зеркальных декорациях. Гостями показа также стала польская модель Аня Рубик и актриса Шарлотта Генсбур.

Образ Хейли Бибер

На показе Хейли Бибер появилась в коротком бархатном платье черного цвета от бренда Saint Laurent. Платье украшено ремнем, который инкрустирован кристаллами. Изделие с открытой спиной размера мини удачно подчеркнуло стройную фигуру Хейли.

Хейли распустила белые волосы, накрасила глаза светлыми тенями, а на губы нанесла коричневую помаду.

После показа модель примерила привычную для себя одежду. Она надела серую майку, черные брюки, жакет размера оверсайз и белые кроссовки Nike. Свой аутфит она завершила многочисленными цепочками и черными солнцезащитными очками.



Образы Хейли Бибер в Венеции / Фото из инстаграма



​Образы Хейли Бибер в Венеции / Фото из инстаграма