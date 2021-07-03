Знаменитая макененщица на своем примере показала, как можно интересно комбинировать вещи с разными принтами. Папарацци "подловили" новый выход знаменитости в идеальном сочетании жакета и брюк из разных комплектов.

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Аутфит Хейли Бибер

В своих образах Хейли часто смешивает классику со спортивным стилем, в результате чего получает трендовый аутфит.

Современная икона стиля надела черный топ без бретелек, дополнив его укороченным темно-серым жакетом в вертикальную полоску. Брюки знаменитость подобрала на несколько тонов светлее с принтом в маленький квадрат.

Образ манекенщица дополнила черным кожаным клатчем от Bottega Veneta. Хейли завершила аутфит любимой парой белых кроссовок и черными солнцезащитными очками в овальной оправе.



Роскошный аутфит Хейли Бибер / Coryright



Роскошный аутфит Хейли Бибер / Coryright

Стильные образы Хейли Бибер