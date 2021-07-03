Знаменитая макененщица на своем примере показала, как можно интересно комбинировать вещи с разными принтами. Папарацци "подловили" новый выход знаменитости в идеальном сочетании жакета и брюк из разных комплектов.
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Аутфит Хейли Бибер
В своих образах Хейли часто смешивает классику со спортивным стилем, в результате чего получает трендовый аутфит.
Современная икона стиля надела черный топ без бретелек, дополнив его укороченным темно-серым жакетом в вертикальную полоску. Брюки знаменитость подобрала на несколько тонов светлее с принтом в маленький квадрат.
Образ манекенщица дополнила черным кожаным клатчем от Bottega Veneta. Хейли завершила аутфит любимой парой белых кроссовок и черными солнцезащитными очками в овальной оправе.
Роскошный аутфит Хейли Бибер / Coryright
Роскошный аутфит Хейли Бибер / Coryright
Стильные образы Хейли Бибер
- Хейли Бибер соединила мини-платье с кожаным удлиненным жакетом;
- 4 лучших образа супермодели в Париже;
- Модель прогулялась в бежевом эксклюзивном костюме Jacquemus.