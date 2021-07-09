Хейли Бибер показывает с чем носить лимонный костюм в городе: безупречный аутфит

Модель Хейли Бибер очень часто попадает в объективы папарацци. Девушка привлекает своими аутфитами внимание папарацци, поскольку демонстрирует на себе летние тенденции. На этот раз Хейли порадовала фанатов новым выходом в лимонном костюме.

Не всегда все модные выходы звезд можно повторить, поскольку часто они бывают слишком экстравагантными, как для обычной прогулки. Впрочем стилист супермодели Мейв Рейли опубликовала в своем инстаграме новый выход Хейли, который сможет на себе примерить каждая модница.

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Образ Хейли Бибер

Известная манекенщица предстала перед камерами стритстайл-фотографов в лимонном костюме, который состоял из жакета оверсайз и широких брюк на высокой посадке. На худенькой модели такое изделие сидит очень эффектно.

Костюм от бренда Magda Butrym знаменитость надела с лимонным бра, дополнив свой аутфит черно-белыми кроссовками Nike Air. Аутфит Хейли Бибер довершила золотистыми украшениями. Она надела любимые серьги-кольца, минималистичное кольцо, толстую цепочку с подвеской и широким золотым браслетом.

Волосы жена Джастина Бибера собрала и закрепила трендовым аксессуаром лета – крабиком. Не обошелся выход манекенщицы без черных солнцезащитных очков.



Эффектный выход Хейли Бибер / Фото из инстаграма



Эффектный выход Хейли Бибер / Фото из инстаграма