24-летняя знаменитость для прогулок по Лос-Анджелесу всегда выбирает жакеты разных фасонов и цветов, примеряет классические тренчи и стильные пальто. Впрочем дома модель предпочитает комфортную одежду.

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Манекенщица показала на себе, какую куртку выбрала для себя этой осенью. Хейли примерила винтажный пуховик красного цвета от бренда Chanel. Под низ знаменитость надела молочный свитер, дополнила образ голубыми джинсами и белыми кроссовками. Волосы трендсеттер причесала и надела любимые солнцезащитные очки.



Модный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели



​Модный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели

Хейли также показала фото базового аутфита. Она надела черный свитшот оверсайз, джинсы с разрезом на колене и бело-красные кроссовки New Balance.



​Модный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели

В подборке кадров манекенщица показала милый кадр с Джастином Бибером. Блондинка добавила в серию фотографий с любимыми осенними вещами дерзкий аутфит. Американка примерила черный бра с кожаными брюками, дополнив образ длинным кожаным пальто и бело-зелеными кроссовками Nike.



​Модный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели