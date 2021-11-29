Креативный директор мужской линии бренда Louis Vuitton и собственного бренда Off-White Вирджил Абло умер после длительной борьбы с раком. Несколько месяцев назад ему исполнился 41 год.

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Смерть знаменитости для многих стала шоком и неожиданностью, ведь 1,5 года Вирджил лечился, впрочем, никому не говорил о своей болезни, продолжал неустанно работать и удивлять всех своими коллекциями.

Многие звезды в своих инстаграмах вспоминают не только творчество дизайнера и его достижения, но и большое добродушие, харизму, любовь ко всему и позитивный настрой в любых жизненных ситуациях.

Одной из первых щемящее сообщение на своей личной странице опубликовала модель Хейли Бибер. Именно ей дизайнер сшил платье на свадьбу с канадским певцом Джастином Бибером.

"Вирджил полностью изменил мой взгляд на уличный стиль и моду. То, как он смотрел на вещи, глубоко вдохновило меня. Я никогда не смогу полностью выразить, насколько я благодарна, что знала его и работала с ним. Он создал мое свадебное платье и все другие удивительные вещи. Я чувствовала, что он всегда болеет за меня. Такой творческий ум бывает раз в поколение, и я никогда не забуду его", – написала Хейли.

В серии фотографий она показала совместные фотографии с дизайнером и несколько своих свадебных кадров. Для важного события в своей жизни модель выбрала платье от собственного бренда Вирджил Абло Off-White. Дизайнер создал для блондинки роскошное кружевное платье, расшитое жемчужинами. На шлейфе фаты невесты он вышил надпись "Пока смерть не разлучит нас".

Гейлі Бібер показала весільну сукню створену Вірджилом Абло
Хэйли Бибер показала свадебное платье созданное Вирджилом Абло / Фото из инстаграма

Гейлі Бібер показала весільну сукню створену Вірджилом Абло
Хэйли Бибер показала свадебное платье созданное Вирджилом Абло / Фото из инстаграма

Гейлі Бібер показала весільну сукню створену Вірджилом Абло
Хэйли Бибер показала свадебное платье созданное Вирджилом Абло / Фото из инстаграма