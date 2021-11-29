Креативный директор мужской линии бренда Louis Vuitton и собственного бренда Off-White Вирджил Абло умер после длительной борьбы с раком. Несколько месяцев назад ему исполнился 41 год.

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Смерть знаменитости для многих стала шоком и неожиданностью, ведь 1,5 года Вирджил лечился, впрочем, никому не говорил о своей болезни, продолжал неустанно работать и удивлять всех своими коллекциями.

Многие звезды в своих инстаграмах вспоминают не только творчество дизайнера и его достижения, но и большое добродушие, харизму, любовь ко всему и позитивный настрой в любых жизненных ситуациях.

Одной из первых щемящее сообщение на своей личной странице опубликовала модель Хейли Бибер. Именно ей дизайнер сшил платье на свадьбу с канадским певцом Джастином Бибером.

"Вирджил полностью изменил мой взгляд на уличный стиль и моду. То, как он смотрел на вещи, глубоко вдохновило меня. Я никогда не смогу полностью выразить, насколько я благодарна, что знала его и работала с ним. Он создал мое свадебное платье и все другие удивительные вещи. Я чувствовала, что он всегда болеет за меня. Такой творческий ум бывает раз в поколение, и я никогда не забуду его", – написала Хейли.

В серии фотографий она показала совместные фотографии с дизайнером и несколько своих свадебных кадров. Для важного события в своей жизни модель выбрала платье от собственного бренда Вирджил Абло Off-White. Дизайнер создал для блондинки роскошное кружевное платье, расшитое жемчужинами. На шлейфе фаты невесты он вышил надпись "Пока смерть не разлучит нас".



Хэйли Бибер показала свадебное платье созданное Вирджилом Абло / Фото из инстаграма



Хэйли Бибер показала свадебное платье созданное Вирджилом Абло / Фото из инстаграма



Хэйли Бибер показала свадебное платье созданное Вирджилом Абло / Фото из инстаграма