Хейли Бибер показала лучшее платье для празднования Нового года: роскошные фото

24-летняя модель Хейли Бибер часто диктует фанатам модные тенденции. Знаменитость демонстрирует стильные образы, которыми вдохновляются миллионы модниц со всего мира. В этот раз звезда подиумов показала фантастическое платье, которое подойдет для празднования Нового года.

До самого ожидаемого события – Нового года – осталось 45 дней, поэтому девушки уже могут внимательнее присматриваться к модным выходам звезд и вдохновляться стильными платьями знаменитостей.

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Каждая девушка в Новый год хочет сиять, поэтому особое внимание уделяется именно платью. Классический вариант в новогоднюю ночь – длинное платье, которое позволит вам чувствовать себя принцессой. Модель Хейли Бибер показала в своем инстаграме идеальное изделие, которое отлично подойдет для празднования Нового 2022 года.

Образ Хейли Бибер

На выходных Хейли Бибер отправилась на свадьбу своей подруги Лорен Перец. И если подружки невесты, Кендалл Дженнер и Белла Хадид красовались в одинаковых голубых платьях из шелка, то Хейли сияла в длинном шоколадном платье, усеянном тысячами пайеток.

Изделие на бретельках было дополнено аппликацией на груди, которая придавала платью особого шика. Модель распустила волосы, сделала макияж в бронзовом оттенке и дополнила свой аутфит золотистыми серьгами и браслетами-гвоздями от Cartier. В тон к платью Хейли Бибер также сделала шоколадный маникюр.



Модный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели



Модный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели