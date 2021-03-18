Одна из самых известных моделей современности Хейли Бибер стала звездой обложки Elle. Знаменитость украсила солнечным кадром апрельский номер и снялась в роскошной фотосессии для страниц американского глянца.

Благодаря более чем 32 миллионам подписчиков в инстаграме и модельной карьере, которая включает выгодные кампании по Calvin Klein, Levi's, bareMinerals и Versace (она является лицом нового аромата Dylan Turquoise и появилась в кампании весной 2021), Хейли Бибер часто преследуют папарацци .

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В ходе интервью звезда рассказывает, что до сих пор не привыкла к такому вниманию, и не понимает, почему эти взрослые мужчины за ней ходят. Хейли говорит, что ей нравится носить защитную маску только потому, что никто не видят ее лицо.

Также Хейли Бибер отметила, что период карантина очень сблизил пару. За 6 лет своей карьеры она впервые никуда не спешила и не работала с утра до ночи. С мужем Джастином Бибером они провели достаточно времени вместе и везде были вместе.

Сейчас Хейли понемногу возвращается к работе с новыми силами и вдохновением. На карантине знаменитость времени не теряла и занималась спортом, ведь на многих кадрах в купальниках, Бибер демонстрирует просто непревзойденную фигуру.

Хейли Бибер снялась на обложке глянца в кроп-топе от Versace усыпанном разноцветными камнями. Стоит такой топ более 80 тысяч гривен. Кадр сделан фотографом Марио Сорренти на фоне пальм. Такой солнечный кадр переносит всех в теплый Лос-Анджелес.



Хейли Бибер появилась на обложке Elle

Для фотосессии Хейли примерила черное элегантное платье с пайетками и длинными перчатками, розовую странную накидку, рубашку в паре с колготками в горошек и несколько купальников.



Хейли Бибер снялась в фотосессии для Elle



Хейли Бибер снялась в фотосессии для Elle



Хейли Бибер снялась в фотосессии для Elle



Хейли Бибер снялась в фотосессии для Elle



Хейли Бибер снялась в фотосессии для Elle



Хейли Бибер снялась в фотосессии для Elle



Хейли Бибер снялась в фотосессии для Elle