Известная манекенщица не только поражает своих поклонников удачными образами на улицах Лос-Анджелеса, но и показывает смелые вечерние атуфиты.

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Чаще всего последние выходы знаменитости можно увидеть на личной странице Мейв Рейли в инстаграме. Девушка часто делится образами, которые она составляет для Хейли Бибер и Меган Фокс.

Страница стилистки Мейв Рейли – источник вдохновения самых стильных образов популярной модели.

Эффектный образ Хейли Бибер

Роскошный кадр знаменитость сделала на балконе особняка. На светское событие Хейли надела платье из коллекции Pre-Spring 2021 модельера Брэндона Максвелла. Платье состоит из топа на одно плечо и юбки с глубоким разрезом. В сочетании изделие становится эффектным и сексуальным, создавая разрез на животе.

Черное платье длины макси позволило модели продемонстрировать ее длинные ноги. Ее эффектный образ довершили черные босоножки с острым носком на завязках.

Очаровательный аутфит дополнила легкая укладка и насыщенный макияж. Визажисты нарисовали глаза светлыми тенями и сделали взгляд выразительнее с помощью черного карандаша, а губы накрасили коричневой помадой.

Новая фотография Хейли Бибер собрала сотню тысяч лайков и множество положительных комментариев относительно ее роскошного образа.



Роскошный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма