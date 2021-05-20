Новый выход Хейли Бибер стоит взять на вооружение этой весной. Такой стильный и комфортный образ подойдет как для деловой встречи, так и для прогулки.

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По словам стилистов, брюки – ключевой тренд этого сезона, поэтому мировые модницы выбирают для себя стильные фасоны, которые не только удачно вписываются в их образ, но и становятся главной изюминкой.

Образ Хейли Бибер

Популярная модель появилась перед камерами в черном топе, который подчеркивает ее стройную талию. Образ знаменитость дополнила стильными черными брюками с подкатами. Такой аутфит звезда соединила минималистичными босоножками на завязках вокруг щиколотки.

Хейли довершила образ кожаным тренчем темно-баклажанного цвета. Модель любит разбавлять свои образы яркими элементами гардероба или аксессуарами, поэтому подобрала для своего очередного выхода голубую сумку-пельмень от бренда Bottega Veneta.

Знаменитость распустила волосы, а на лице сделала естественный макияж, нарисовав веки светлыми тенями, а губы – нюдовой помадой.

Роскошный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма

Роскошный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма