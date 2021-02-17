Модель и жена певца Джастина Бибера прогулялась Лос-Анджелесом в черном пуховике украинского бренда IENKI IENKI. Звезда в очередной раз покорила поклонников стильным выходом.

Папарацци заметили звезду утром, когда Хейли шла на занятия по пилатесу.

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Знаменитость надела одну из самых известных моделей бренда – объемный пуховик Dunlope Jacket Black. Стоит такая модель 33 800 гривен. Девушка довершила образ белой бейсболкой и черными лосинами Year of ours. Бибер выбрала белые кроссовки Nike модели Air Force и высокие носки.



Хейли Бибер в украинском пуховике / Getty Images

Что известно о бренде IENKI IENKI

Бренд IENKI IENKI был основан в Киеве в 2016 году Дмитрием Евенко. Его желанием было создать верхнюю одежду, которая была бы модной, но не шла на компромиссы по качеству и использовала бы только инновационные ткани и самые современные технологии производства.

Название бренда берет вдохновение в эвенков, бывших тунгусов, наиболее многочисленные жители среди множества небольших этнических групп северной Сибири. На данный момент бренд представлен уже более чем в 30 странах.

Мировые модницы изначально увлеклись пуховиками IENKI IENKI. Наряд украинского бренда надевали Белла Хадид, Джулианна Мур, Эмили Ратаковски, Кортни Кардашьян, Пернил Тейсбак и многие другие.