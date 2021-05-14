24-летняя знаменитость часто тесно сотрудничает с известным Домом моды, поэтому выбор платья не случайность. Хейли находится в хороших отношениях с Донателлой Версаче, поэтому решила примерить для важного события изделие модельера.

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Хейли Бибер часто попадает в объективы папарацци, ведь постоянно появляется на улицах Лос-Анджелеса в стильных аутфитах, которые для нее составляет стилист Мейв Рейли. Блондинка уже давно стала для всех иконой стиля, ведь часто примеряет на себе последние трендовые новинки.

Образ Хейли Бибер

Знаменитость выбрала розовое платье от бренда Versace из кутюрной коллекции. Платье длины макси, расшитое пайетками, привлекало внимание глубоким разрезом на ноге и фактурными вырезами в зоне ключиц.

Обтягивающие платье также подчеркнуло идеальную фигуру Хейли – ее тонкую талию и длинные ноги. Образ модель дополнила светло-розовыми босоножками на массивных каблуках. Стилисты сделали для знаменитости легкие локоны и уложили волосы в стиле старого Голливуда.

Визажисты накрасили веки розовыми тенями, а губы нарисовали нежным розовым блеском.



Стильные образы Хейли Бибер / Фото из инстаграма



Стильные образы Хейли Бибер / Фото из инстаграма