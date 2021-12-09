Харьковский кот Степан прорекламировал знаменитые шлепанцы Crocs

13-летний кот Степан из Харькова, покорил не только украинских пользователей, но и зарубежных. Его запостила у себя Бритни Спирс, впоследствии он снялся в рекламе Valentino, а теперь рекламирует шлепанцы Crocs.

Украинский кот Степан стал мегапопулярным, ведь теперь сотрудничает с такими брендами как Valentino, Puma и Crocs.

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В последней заметке кота Степана, за инстаграм-страницей которого следят более 800 тысяч поклонников, появилась фотография со знаменитыми шлепанцами Crocs. Американская компания прославилась тем, что производит необычную, но при этом очень удобную обувь из полимерного материала кросайт.

Благодаря ортопедическим свойствам, эта обувь рекомендуется тем, кто целый день проводит на ногах, а также страдает от болезней суставов. В некоторых клиниках США и Канады кроксы даже входят в униформу врачей.

На рекламной фотографии кот Степан позирует на фоне вазы с цветами, запихнув передние лапы в салатовые "кроксы". Также для домашнего любимца представлена обувь еще и в голубом цвете.

Шлепанцы украшены джибитсами-обезьянкой, коалой и котенком. Чтобы улучшить внешний вид сабо, которые часто называют некрасивыми, производители создали фигурки в виде цветочков, бабочек, зверей и других форм, которые часто пользуются популярностью у детей.



Кот Степан прорекламировал шлепанцы Crocs / Фото из инстаграма кота

Реакция сети на новую фотографию кота Степана