В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения главной музыкальной награды года – премии Грэмми, которая состоялась 63-й раз. Престижная музыкальная премия собрала немало знаменитостей в роскошных нарядах, которые удивили своих поклонников.

Музыкальная премия в этом году состоялась без зрителей. Находиться на месте во время шоу разрешили только ведущим и номинированным на награду исполнителям.

К теме Грэмми-2021: победители музыкальной премии

Грэмми – грандиозное событие, которое славится своей эффектной, иногда даже эпатажной красной дорожкой. Для светсткого события звездные гости создают яркие образы, которые приковывают большое внимание.

Соблюдая социальную дистанцию, на сцене выступили Дуа Липа, Билли Айлиш, Cardi B, Тейлор Свифт и десятки других артистов. Как всегда, знаменитости приковали к себе немалое внимание нарядами, которые они выбрали на престижную церемонию вручения главной музыкальной награды года.

Одним из самых ярких и одновременно самым сексуальным образом на красной дорожке стал образ Дуа Липы, которая получила награду за лучший альбом в стиле "поп".

Перед объективами фотографов звезда позировала в роскошном платье от Versace розового цвета с россыпью драгоценных камней, откровенным декольте и высоким разрезом. Свой образ она дополнила украшениями Bvlgari.

Удивить зрителей "Грэмми-2021" удалось знаменитой певице Бейонсе. Она сделала ставку на кожаное мини-платье черного цвета с глубоким вырезом в зоне декольте от Schiaparelli.

А вот первый выход на красную дорожку младшей сестры Майли Сайрус – Ноа, все запомнят надолго. 21-летняя американская певица появилась в фантазийном платье с крыльями Schiaparelli из кутюрной коллекции SS/21.

В скромном и элегантном платье посетила церемонию "Грэмми" Тейлор Свифт, которая завоевала победу в номинации "Альбом года".

Певица появилась на красной дорожке в украшенном шелковыми полевыми цветами мини-платье Oscar de la Renta. Свой образ Тейлор завершила розовыми босоножками с широкими лентами.

Певица Билли Айлиш не является поклонницей очаровательных платьев, поэтому выбрала для выхода на красную дорожку серый костюм с розовыми вставками и черными рисунками от бренда Gucci. Свой образ она дополнила панамой и защитной маской. Исполнительница стала победительницей в номинации "Запись года".

Певица Megan Thee Stallion, которая получила награду в номинации "Лучший новый исполнитель", надела на церемонию "Грэмми" оранжевое длинное платье без бретелек от Dolce&Gаbbana с глубоким разрезом и массивным бантом сзади.

Помимо элегантных вечерних образов на красной дорожке красовались исполнители в довольно откровенных платьях. Певица Doja Cat надела платье от Roberto Cavalli. Исполнительница позировала перед камерами в платье с глубоким вырезом, который обнажал грудь и даже живот. Низ платья был соткан из зеленого пушистого материала и черных перьев.

Также главными героями красной дорожки стали певица Lizzo в салатовом коротком платье от Balmain и украшениях от Bvlgari, Гарри Стайлс, Андерсон Пак и Бруно Марс, Деби Нова и много других.