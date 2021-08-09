Грета Тунберг появилась на первой обложке скандинавского глянца Vogue: роскошные фото

18-летняя шведская активистка, выступающая за остановку глобального потепления и изменения климата, появилась на обложке первого номера скандинавского издания Vogue.

Глянец Vogue Scandinavia 8 августа выпустил свой первый номер. Публикации будут появляться только в электронной и печатной версии. В издании можно будет прочитать новости моды и красоты Исландии, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.

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Фото с обложкой глянца появилось на личной странице издания в инстаграме. Грета позировала в зеленом саду в желтом шифоновом платье в цветы макси длины, бежевом тренче и кроссовках. Для обложки выбрали кадр, на котором активистка гладила лошадь.

"Грета Тунберг – голос поколения. За последние три года шведская школьница стала узнаваемой активисткой в ​​мире, призывая мировых лидеров остановить климатический кризис. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли взять кого-то другого для дебютной обложки Vogue Scandinavia", – говорится в заметке.

Девушка исповедует осознанное потребление одежды. В интервью изданию Грета Тунберг рассказала, что последний раз покупала одежду 3 года назад на стоках и секондах. В основном девушка берет ношенную одежду у знакомых. По ее словам, индустрия моды уничтожает планету и вносит деструктив, создавая климатическую и экологическую катастрофу.

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"Идеально было бы просто закончить учебу и не беспокоиться о климате, но пока во мне есть потребность, ведь есть нерешенная проблема, я буду активисткой", – сказала Тунберг в интервью.

Для фотосессий Грета примеряла белый вязаный свитер и брюки, накинув сверху кардиган с вышитыми цветами и узором. Также она позировала в бежевых лосинах и свитере с горловиной.

Как Грета Тунберг стала известной?

В августе 2018 года она начала свою первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции. В ноябре 2018 года она выступила на TEDxStockholm, в декабре обратилась к Конференции ООН по вопросам изменения климата, а в январе 2019 года приглашена на Всемирный экономический форум в Давосе. Журнал "Time" назвал Грета одной из 25 самых влиятельных подростков мира 2018 года.