Гранде вышла на сцену в брюках от украинского бренда CULTNAKED

Наряд украинского бренда CULTNAKED, основательницей которого является фотограф и дизайнер из Львова Мэри Фуртас, набирает широкую популярность. Недавно штаны отечественной марки надела Кендалл Дженнер, а теперь изделие примерила 27-летняя американская певица.

На сцену знаменитость вышла в черном топе и брюках с веганской кожи модели KILLA от украинского бренда CULTNAKED. Брюки, благодаря высокой талии и правильно подобранной длине, моделируют фигуру и создают эффект длинных ног.

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Образ артистки довершали фиолетовые сатиновые перчатки, любимая прическа "мальвина" и стильные две пряди с минималистическими косичками по бокам. Визажисты сделали на лице Арианы насыщенный макияж, накрасив глаза темно-коричневыми тенями, а губы помадой медного цвета.

В этом наряде Гранде не только вышла на сцену, но и записала клип на песню Pov. Знаменитость решила сделать клип в виде перформанса, исполнив композицию вживую.

Основательница Мэри Фуртас на своей личной странице в инстаграме сразу оставила трогательное сообщение благодарности. Дизайнер поблагодарила знаменитостей за доверие к ее бренду и любовь к ее одежде.

"Недавно прочитала в западной прессе фразу "celebrity favorite brand CULTNAKED". Это такое фантастическое ощущение! Не скажу, что я не могу поверить – могу, ведь я вложила полжизни, чтобы сейчас это выглядело как overnight успех. Я искренне люблю то, чем я занимаюсь. Мы отправляли десятки посылок за последние деньги, чтобы однажды это произошло. С Мими (стилист Арианы) я общаюсь уже два года, и сегодня она мне написала "это мое любимое – работать с такими брендами, как твой", – написала мере Фуртас.

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