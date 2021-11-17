Горжетка, муфта и меховые манжеты – эти значения далеко не похожи на фэшн-неологизмы, но они умело внушают воспоминания о прошлой эпохе. О том, как дизайнеры ярко олицетворяют в новых коллекциях старые тренды, рассказываем в нашем материале.

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Меховые аксессуары начали демонстрировать на светских выходах в 1920 – 1950-х. Именно в эти времена все модницы безумствовали от горжеток из лисы, песца, куницы, норки или соболя. Такой деталью украшали как элегантные образы с платьями, так и верхнюю одежду. Прибавляли стоимости пальто и яркие манжеты на рукавах, которые также изготовляли из меха.



Мода 50-х годов прошлого века / Фото Pinterest

Такие "животные" мотивы утратили свою массовую популярность в конце 50-х, но продолжали существовать в воображении дизайнеров, поэтому нередко появлялись на подиуме в различных интерпретациях. В этом сезоне веяние прошлого в более нравственном его проявлении можно проследить во многих коллекциях. Дизайнеры умело воплотили подлинные аксессуары в стильных образах.

Меховые аксессуары в коллекциях дизайнеров

Gucci прибегли к смелым экспериментам и украсили меховыми манжетами костюм. Яркости образу добавили горохи, которыми была усыпана ткань. Однако все внимание привлекли серые нетрадиционные аксессуары.



Костюм Gucci из коллекции Fall-Winter 2021/22 / Фото Vogue

В более традиционном стиле творили Courreges, Nina Ricci и Lanvin – они украсили свои пальто из коллекции Fall-Winter 21/22 меховыми воротниками. К более смелым экспериментам с мехом прибегли Rokh и Kiko Kostadinov. В своих образах дизайнеры сделали акцент именно на тёплых деталях.



Пальто с горжеткой от Lanvin / Фото Lanvin



Пальто Nina Ricci / Фото Nina Ricci

Особым креативом с мехом поделился французский модельер Пако Рабанн, интерпретировавший привычную горжетку в платок. Он воплотил головные уборы в ярком дизайне, украсив одну модель анималистическим принтом, а другую – ультрамодной зеленой краской.



Меховые интерпретации Пако Рабана / Фото Paco Rabanne

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Опыт инстаграмм-звезд

Поддержать такие аутентичные веяния минувшей эпохи не против и инстаграм-звезды. Они успешно сочетают меховые мотивы с тенденциями XXI века. Вдохновляться смелыми сочетаниями можно у зрелого инфлюэнсера Грейс Ганем. Женщина надевает неоновое розовое пальто с контрастным черным воротником и не боится позировать в кожаном варианте с массивной горжеткой и манжетами в тон. Она умело разбавляет такой акцентной верхней одеждой ежедневные образы: джинсы и однотонные платья.



Грейс Ганем в стильном пальто / Фото из инстаграммы



Ультрамодное пальто с меховым воротником / Фото из инстаграммы

Брать пример можно и с Каролины Далл, выбравшей для осенней прогулки клетчатое пальто с нежными голубыми акцентами на рукавах и шее. Она смело экспериментирует в стиле колорблокинга и добавляет оранжевые и зеленые детали в верхнюю одежду.