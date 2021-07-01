Тренд лета – одежда, выполненная в технике кроше: на какие элементы гардероба обратить внимание

В этом сезоне техника кроше заполонила все элементы гардероба. Если сначала супермодель Белла Хадид показывала на себе вязаную панаму, а светская львица Кайли Дженнер купальник, то сейчас в технике кроше выполнено буквально все, кроме верхней одежды.

Деликатное плетение крючком и яркие узоры на одежде – не новинка. Техника кроше была главным трендом 70-х годов, впрочем, за годы она отошла на второй план, и лишь сейчас набрала новых оборотов.

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Сейчас дизайнеры вдохновились богемной эстетикой и полностью переосмыслили технику кроше, предлагая современное прочтение.

На Неделе моды осенью дизайнеры презентуя показ сезона весна-лето 2021 представили огромное количество изделий выполненных в технике кроше. Почти на каждом показе можно проследить тунику или платье вязанное крючком.

Бренд Jil Sander предлагает носить сетчатый топ поверх платья комбинации, а Fendi как вязаную накидку.

Изделия в технике кроше представленные на Неделе моды

Изделия в технике кроше представленные на Неделе моды

Летом вязаные платья, брюки, топы, панамы и даже купальники можно адаптировать на каждый день. Не бойтесь носить эти элементы гардероба, ведь они совсем не выглядят экстравагантными, как кажется на первый взгляд.

Бразильский блогер Мария Хелена Бордон этим летом выбирает красивый костюм, состоящий из топа и длинной юбки. Такое изделие идеально подойдет для дневных и вечерних прогулок.

Стильные вещи выполненные в технике кроше / Фото из инстаграма

Испанка Бланка Миро не только довершает белое платье жилет кремового цвета, но и надевает вместо панамы цветной шарф на голову, который также выполнен в технике кроше.

Стильные вещи выполненные в технике кроше / Фото из инстаграма

Испанская стилистка София Коэло прогуливается по улицам Лиссабона в вязаном мини-платье с разрезами на талии. Блогер из Милана Кьяра Ферраньи отправляется по делам в оранжевом костюме, состоящем из топа и мини-юбки.

Стильные вещи выполненные в технике кроше / Фото из инстаграма

Стильные вещи выполненные в технике кроше / Фото из инстаграма

Невозможно обойти вниманием модные купальники, которые все чаще надевают на отдых знаменитости. Техника кроше захватила самый любимый аксессуар девушек – сумки. Блогер Мэри Лист уже добавила к своему гардеробу молочную минималистичную сумку, которая подойдет к любому образу.

Стильные вещи выполненные в технике кроше / Фото из инстаграма

Стильные вещи выполненные в технике кроше / Фото из инстаграма