Голубой цвет сложно занести в список любимой палитры зимой. Такой яркий цвет трудно одевать в пасмурную погоду, однако с другой стороны, зима идеально подходит для добавления в свои гардеробы именно голубого цвета, ведь этому прекрасно способствуют белый снег и голубое небо.

Если надо добавить в свой гардероб яркий цвет, то все без исключения заглядывают в инстаграм-профиль немки Леоне Ханне. Известная инфлюенсер может похвастаться большим разнообразием цветных нарядов: от обуви и сумок до платьев и цветных брючных костюмов, пишет 24 канал.

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В своих образах фешиониста смело применяет яркие оттенки. Относительно голубого цвета, то на ее фотографиях можно проследить аутфиты, в которых она соединила оттенки от нежного аквамарина до ультрамаринового.

Немецкая блогерша не останавливается на голубых джинсах или любимой ярко-голубой сумке. В ход идут жакеты, брючные костюмы, спортивные костюмы, тренчи, блузы, юбки и платья.

Дизайнеры советуют не забывать о голубом цвете зимой, ведь он прекрасно освежает образ, а белокурым девушкам он подходит просто сногсшибательно. Небесная палитра выглядит очень благородно, поэтому хорошо присмотритесь к оттенкам и попробуйте применить в своих аутфитах.

С чем сочетать голубой цвет

Голубой + белый

Классическое и универсальное сочетание с белым всегда в моде и пригодится в любой ситуации. Белый и голубой вас порадуют своей нежной беззаботностью.

Голубой + серый

Серые оттенки прекрасно дополнят образ с голубым цветом и создадут элегантный и сдержанный аутфит. Это отличное решение для делового наряда.

Голубой + розовый

Невероятно красивая комбинация голубого с розовым цветом, по-прежнему актуальна. Голубой в паре с нежно-розовыми тонами создает нежный образ. Уместно такое сочетание для романтического свидания или прогулки с друзьями.

Голубой + синий

Родственные цвета создают спокойную и сдержанную цветовую композицию. Особенно удачными выглядят комбинации с темно-синим оттенком.

Голубой + голубой

Total look выглядит очень эффектно и стильно. Делайте ставку на голубые свитера с голубыми брюками. Прекрасно сочетается голубой лонгслив с голубым жакетом с мужского плеча.

Модные примеры сочетания голубого от Леони Ханне



Леони Ханне учит носить голубой цвет / Harper's Bazaar



Леони Ханне учит носить голубой цвет / Harper's Bazaar



Леони Ханне учит носить голубой цвет / Harper's Bazaar



Леони Ханне учит носить голубой цвет / Harper's Bazaar



Леони Ханне учит носить голубой цвет / Harper's Bazaar