Голубой – главный цвет 2022 года: модный образ показывает Жюли Феррери

Именитое издание Vogue отметило, что голубой – стал главным цветом грядущего 2022 года. Французская модница Жюли Феррери быстро подхватила тренд и показала волшебный аутфит.

По восточному календарю 2022 год продлится под эгидой голубого Водяного Тигра. Именно поэтому этот цвет имеет все шансы подвинуть с пьедестала зеленый от Bottega Veneta, который продержался с нами весь год.

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Французская модница Жюли Феррери показала идеальный образ в голубом цвете, который может примерить каждая девушка.

Образ Жюли Феррери

Инфлюенсер выбрала для прогулки голубой вязаный свитер. Сверху она надела шерстяное короткое пальто, похожее на жакет. Нежный образ Жюли дополнила голубыми джинсами и коричневыми лоферами.

Знаменитость живет в города Аяччо, поэтому там наблюдается европейская зима с плюсовой температурой, которая превышает 10 градусов. Для нашей зимы замените лоферы ботинками или сапогами, а вместо пальто – выберите жакет оверсайз.

Элегантный образ архитектор с Корсики дополнила коричневой сумкой и несколькими золотистыми украшениями.

Чтобы привлечь расположение Голубого Тигра в новом году, советуем воспользоваться стилистическим приемом Жюли.



Трендовый образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера

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Трендовый образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера

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Трендовый образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера