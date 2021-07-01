"Голая мода" от Беллы Хадид: модель прогулялась в откровенном кардигане и джинсах пэчворк – фото

24-летняя модель Белла Хадид прилетела в Париж на показ новой коллекции дизайнера Симона Порта Жакмюса. После завершения долгожданного события модель отправилась на прогулку в кардигане из новой коллекции, который обнажает зону декольте и живот.

С легкой руки дизайнера бренда Jacquemus "обнаженные" кардиганы из новой коллекции имеют все шансы задержаться в гардеробах мировых модниц. Ранее в провокационном элементе гардероба из новой коллекции стритстайл-фотографы заметили на улицах Парижа Кендалл Дженнер, а за ней привлекла к себе внимание прессы Белла Хадид.

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Супермодель на голое тело надела обтягивающий кардиган черного цвета с одной застежкой на груди. Соблазнительный образ Белла дополнила джинсами-трубами из разных кусков черного денима.

Аутфит Белла довершила меховой сумкой и черными сабо на каблуках. Парижский look не обошелся без солнцезащитных очков.

Стильный образ одной из самых красивых моделей мира позволяет ей похвастаться стройной талией и прессом, поэтому девушки, которые имеют что показать благодаря изнуряющим тренировкам – могут взять изделие на заметку.



Белла Хадид показала стильный образ / Legion Media



Белла Хадид показала стильный образ / Legion Media