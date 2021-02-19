2 года назад, 19 февраля 2019 года, мир всколыхнула страшная новость – мир покинул знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд. Немецкого модельера не стало на 86-м году жизни. В годовщину смерти легендарного дизайнера бренда Chanel вспоминаем его основные fashion-идеи, которые он ввел.

Классический черный костюм, кожаные перчатки, темные очки и хвост – этому стилю Карл Лагерфельд остался верен до конца своих дней. Таким его мы запомнили.

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Свои последние 35 лет жизни Лагерфельд руководил знаменитым Домом моды Chanel. Кроме этого дизайнер был креативным директором итальянского Дома моды Fendi и главным модельером бренда Chloe, а также руководил своим собственным брендом Karl Lagerfeld, сохраняя при этом индивидуальность каждого бренда.

Какие fashion-идеи внедрил немецкий кайзер и какими элементами гардероба всем запомнился – читайте в материале.

Cигнальний жилет

Урбанистические жилеты со светоотражателями Карл Лагерфельд пропагандировал в своих коллекциях еще задолго до того, как они появились в мужских коллекциях Louis Vuitton несколько лет назад.

По просьбе французской инспекции дорожной безопасности дизайнер снялся в социальной рекламе со слоганом: "Он желтый, он уродливый, он ни с чем не сочетается, но он может спасти вам жизнь". Карл делал модной даже обычную банальную вещь.



Карл Лагерфельд в сигнальном жилете / Фото с Pinterest

Кроссовки с кутюрных платьями

Когда в 2013 году на показе Chanel Кара Делевинь вышла на подиум в свадебном кутюрном платье с кроссовками – все просто обалдели. Карл Лагерфельд не побоялся смешать уличный, спортивный стиль с классикой.

Дизайнер просто позволил модницам наконец быть собой. Через полгода актрисы появились на красной дорожке Каннского фестиваля в кедах и в коктейльных платьях. Мода в этот период окончательно развернулась в сторону утилитарности.



Карл Лагерфельд с крестником и Карой Делевинь / AP

Большие очки для "некрасивых"

Карл Лагерфельд был противником женщин plus-size, низких мужчин и некрасивых людей, что подтверждал образами "модельной" длины и маленьких размеров для худых. В 2013 году он также выпустил очки, которые, по его словам, "делают привлекательными даже уродливых".

Такие очки закрывали половину лица благодаря округлой форме и затемненным линзам. Идею он перенял у Алессандро Микеле.



Карл Лагерфельд обожал солнцезащитные очки / Фото с Pinterest

Коллаборация люксового бренда с масс-маркетом

Карл Лагерфельд стал первым дизайнером, который выпустил коллаборации со шведским магазином, что относится к масс-маркету H&M. Впоследствии этот магазин сотрудничал со Stella McCartney, Victor & Rolf, Roberto Cavalli, Comme des Garcons, Lanvin, Versace, Marni, Alexander Wang, Balmain, Erdem и каждый раз получал солд-аут еще на моменте заказа.

Дизайнер отмечал, что такие коллекции делают вещи от люксовых брендов доступными. К примеру, 30 мужских и женских изделий Karl Lagerfeld x H&M стоили в три раза дешевле костюмов, платьев и футболок одноименной марки модельера.

Несмотря на это, первое сотрудничество немецкого кайзера и шведского масс-маркета обернулось скандалом. После выхода совместной коллекции Карл обвинил H&M в снобизме. Он отметил, что они выпустили гораздо меньше вещей, чем планировалось и начали продавать одежду в больших размерах XL и XXL, которые Лагерфельд игнорировал.



Первая коллаборация дизайнера с масс-маркетом / Фото с Pinterest

Твид во всем – от жакетов к обуви

До прихода Лагерфельда в Chanel твид считался выбором для изысканных дам элегантного возраста. Сначала дизайнер трансформировал твид в футуристический элемент, затем добавил розового цвета, а затем пошив коллекцию бомберов из твида.

Через некоторое время Карл сделал из твида даже ботфорты и даже кроссовки. Дизайнер даже отмечал, что Коко возненавидела бы его за то, что он делает.



Твидовые сапоги Chanel / Фото с Pinterest

Перчатки без пальцев

Неотъемлемой частью имиджа великого дизайнера Карла Лагерфельда были перчатки-митенки. Их название происходит от французского слова "mitaines", что в переводе означает "перчатки без пальцев".

Лагерфельд носил митенки из кожи или сетки, сочетая их с другими ключевыми элементами своего образа – черными пиджаками, шелковыми галстуками, бриллиантовыми брошками и очками. Такие перчатки регулярно появлялись в коллекциях Chanel и Karl Lagerfeld.



Карл Лагерфельд обожал перчатки без пальцев / Фото с Pinterest