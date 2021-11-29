Глянец GQ Korea назвал мужчину 2021 года – им стал главный герой сериала "Игра в кальмара"

Южнокорейский глянец GQ поместил на обложку своего номера главного героя популярного сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Дже.

Перед объективом актер предстал в вещах из совместной коллекции Gucci и Balenciaga. На обложке глянца актер позировал на фоне ярко-зеленого кабриолета.

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Он примерил шелковую светло-бежевую рубашку и синий костюм. Редакторы издания выпустили глянец с надписью "Мужчина 2021 года".

Очевидно, Ли Джон Дже и в самом деле стал главным открытием и человеком года для Южной Кореи. Сериал "Игра в кальмара" снискал невиданную славу. За актерами начали следить в социальных сетях миллионы пользователей со всего мира, а Gucci пригласили главного героя, которого мы увидим во втором сезоне сериала, стать амбассадором бренда.



Ли Джон Дже снялся в фотосессии для GQ Korea / Фото из модного глянца

Съемку для глянца провели в пик золотой осени. Актер с кофе в руках предстал перед фотографом в белой базовой футболке, голубых джинсах и бежевым жакетом с монограммой бренда Gucci. Его аутфит дополнили горчично-белые слипоны и шарф на шее.



Ли Джон Дже снялся в фотосессии для GQ Korea / Фото из модного глянца



Ли Джон Дже снялся в фотосессии для GQ Korea / Фото из модного глянца

Ли Джон Дже также предстал в необычном мужском образе. Он надел вязаный свитер, черные шорты-бермуды и высокие сапоги.

Звезда сериала "Игра в кальмара" примерил серый костюм в клетку, который довершил портупеей и чокером.



Ли Джон Дже снялся в фотосессии для GQ Korea / Фото из модного глянца



Ли Джон Дже снялся в фотосессии для GQ Korea / Фото из модного глянца



Ли Джон Дже снялся в фотосессии для GQ Korea / Фото из модного глянца



Ли Джон Дже снялся в фотосессии для GQ Korea / Фото из модного глянца