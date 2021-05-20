Хлопковые шорты на страницах в социальных сетях модницы надевают в тандеме с объемными рубашками, жакетами и сапогами.

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Летом по-особенному хочется свободной и невесомой одежды, которая не будет перегружать. Главные правила летнего гардероба – комфорт и практичность. Хлопковые боксеры идеально подходят для пляжного отдыха и городского образа.

Модными экспериментами можно вдохновиться на личной странице Марты Сиган. Свободные полосатые шорты модница стилизует с жакетом с подчеркнутой линией плеч, асимметричным топом и миниатюрной сумкой с анималистическим принтом.

Фелиция Вединс миксует в своем образе вещи разных цветов: яркое бра и блузу она дополняет боксерами лимонного цвета.

В стильном комплекте из хлопковых шорт и расслабленной рубашки красуются инфлюенсеры Матильда Гёлер, Перниль Тейсбек и Дебора Роза. Цвета изделий встречаются преимущественно белые и голубые, однако о ярких цветах не стоит забывать, особенно о розовом и зеленом.