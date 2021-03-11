2021 год можно смело назвать годом трикотажа. Дизайнеры ввели этот материал во все возможные элементы гардероба. Работая над новыми коллекциями, трикотаж сделали не только мастхевом осенне-зимнего периода, но и весенне-летнего.

На самом деле без трикотажных вещей трудно представить женский гардероб, ведь эта вещь является универсальной на все случаи жизни. Трикотаж стал настоящим хитом с начала карантина и до сих пор не теряет своих позиций.

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В гардеробах всех модниц появились вязаные платья, кардиганы, жилеты, брюки, джемперы и свитера из трикотажа. Рассказываем вам в материале о 6 основных трендах, на которые в этом сезоне надо обратить внимание.

Вязаные миниюбки

Длинных миниюбок мы видели немало, а вот короткие трикотажные платья смотрятся весьма эффектно. На весну и лето выбирайте платья, в которых открыты плечи и зона декольте. Не переживайте, что можете выглядеть откровенно, ведь в платье из плотного трикотажа – это просто невозможно.



Модные трикотажные вещи / Elle

Элементы нижнего белья

Трикотаж имеет плотную структуру, хорошо прилегает к телу держа форму, поэтому позволяет экспериментировать с силуэтами. Вязаные топы из новых коллекций акцентируют грудь, имитируя таким образом нижнее белье. Для большего сходства дизайнеры используют фигурные вырезы, завязки и декоративные косточки.



Модные трикотажные вещи / Elle

Жилет

Трикотажный жилет завоевал особую популярность осенью 2020 года, однако дизайнеры не советуют еще от него отказываться. Они предлагают носить жилет с элегантными и нежными блузками, теми же рубашками и даже сочетать с платьями. Последний вариант при правильном миксе фактур должен выглядеть просто безупречно.



Модные трикотажные вещи / Elle

Платье на выход

Если вам нужно посетить какое-то событие – надевайте трикотажное платье. В начале весны, когда еще достаточно прохладно, оно будет иметь уместный вид, а летом идеально подойдет для холодных вечеров.



Модные трикотажные вещи / Elle

Вязаный бра

Модницы уже понемногу вводят бра в свои повседневные образы, поэтому весной их можно увидеть под жакетами, кардиганами и рубашками. К примеру, этот элемент гардероба использовала во время своей последней фотосессии Эльза Госк. Шведская модель надела серый бра под жакет-оверсайз.



Модные трикотажные вещи / Elle

Костюм

Трикотажный костюм в нейтральном цвете вполне может стать частью офисного дресс-кода. Недавно такой продемонстрировала на себе Рози Хантингтон-Уайтли. Он состоял из майки, кардигана и брюк. На такой костюм-тройку вы можете обратить внимание и в этом сезоне.



Модные трикотажные вещи / Elle

Тренды весны 2021