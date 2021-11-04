Чтобы быть на шаг ближе к грядущим тенденциям, звезды стритстайла уже начинают вводить в свой гардероб различные элементы гардероба оранжевого цвета.
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Судя по тому, насколько много оранжевого уже сейчас можно заметить в аутфитах инфлюенсеров, он станет не менее популярным цветом, чем зеленый в начале 2021 года.
Верхняя одежда
Одной из первых моду на оранжевые вещи продемонстрировала скандинавская модница Эмили Синдлев. В ее гардеробе есть немало цветных вещей, которые она удачно комбинирует, поэтому в осеннюю пору звезда стритстайла сделала выбор именно на модном кожаном плаще.
Стильные вещи оранжевого цвета / Фото из инстаграма
Британка Джесси Буш решила больше утеплиться, поэтому примерила на прогулку в осенний парк пушистую короткую шубку оранжевого цвета.
Стильные вещи оранжевого цвета / Фото из инстаграма
Свитера
Водолазки или свитера цвета мандарина не только согреют, но и напомнят нам о приближении праздников. Сочные вещи можно сочетать с джинсами, брюками, одевать как базу под брючные костюмы, или сочетать с юбкой такого же цвета.
Стильные вещи оранжевого цвета / Фото из инстаграма
Стильные вещи оранжевого цвета / Фото из инстаграма
Стильные вещи оранжевого цвета / Фото из инстаграма
Стильные вещи оранжевого цвета / Фото из инстаграма
Аксессуары
Аксессуары всегда добавляют образам полное совершенство и помогают расставить акценты. Больше всего в этом сезоне инстаграм-модницы делают ставки на минималистичных сумках, которые удачно дополняют их спокойные аутфиты.
Стильные вещи оранжевого цвета / Фото из инстаграма
Стильные вещи оранжевого цвета / Фото из инстаграма
Стильные вещи оранжевого цвета / Фото из инстаграма