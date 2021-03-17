Весной одну из важнейших ролей в создании образа будут играть джинсы. Дизайнеры представили немало стильных изделий для весенне-летнего сезона, впрочем джинсы с разрезами по бокам занимают особое место в гардеробах модниц. Такую модель уже примерила на себе стильная француженка Жюли Феррери.

Архитектор Жюли Феррери проживает на острове Корсика в солнечном городе Аяччо. Именно из живописного уголка мира Жюли демонстрирует своим поклонникам невероятные пейзажи и безупречные аутфиты.

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Личный профиль в инстаграме Жюли можно смело назвать онлайн-гидом для тех, кто хочет найти для себя идеальный сдержанный и лаконичный образ. Девушка удачно сочетает тренды с минималистическими элементами гардероба и является вдохновением для многих подписчиков.

Весной завоевывают сердца всех модных инфлюенсеров джинсы с боковыми разрезами. Модную обновку уже успела приобрести и примерить Жюли Феррери.

Образ Жюли Феррери

Модница надела стильные широкие джинсы с разрезами по бокам из светлого денима, которые соединила с синей рубашкой с короткими рукавами-фонариками. Волосы Жюли распустила, а на руку надела золотистый браслет-цепочку и несколько колец.

Дополнила нежный образ она коричневым поясом, а завершила сапогами с квадратным носком. Чтобы выйти на прогулку в таком аутфите, стоит всего лишь надеть пальто или тренч.



Стильный образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма



Стильный образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма