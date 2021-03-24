В этом сезоне модниц захватил спортивный стиль. Они миксуют его с классическим нарядом и при этом выглядят просто великолепно. Fashion-инфлюенсеры активно привлекают в своих аутфитах модные кроссовки, поло, спортивные брюки и главный аксессуар – бейсболку.

В середине XX века бейсболка была элементом спортивной одежды бейсболистов. В этом головном уборе спортсменам было комфортно играть под палящим солнцем: она защищала голову, а козырек отбрасывал тень на глаза.

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Впоследствии этот аксессуар так понравился фанатам, что в 70-80-е годы они начали его активно носить. Спортивные болельщики оценили кепку благодаря функциональности, поэтому бейсболка стала очень популярна по всему миру.

Сейчас бейсболка почти перестала быть головным убором исключительно для удобства, аксессуар чаще примеряют для довершения стиля. Модные головные уборы способны стать знаковым элементом образа.

Этой весной модные кепки представлены целым спектром оригинальных фасонов, способных поддержать любой аутфит.

Каждая девушка неоднократно сталкивалась с довольно неприятным моментом под названием bad hair day. В такой день кепка становится главной спасительницей, поэтому этот вопрос быстро решается.

Трендсеттер Ксения Адонтс комбинирует лаконичную белую модель бейсболки с прямыми джинсами, укороченным топом, маскулинным жакетом и ультрамодной сумкой Prada Cleo. Вероника Ферарро выбирает черную кепку с культовым логотипом американской бейсбольной команды New York Yankees, а Вики Радер примерила головной убор от бренда Prada.

Streestyle-звезды комбинируют бейсболки с джинсами и кожаными жакетами, джогерами и худи, ветровками и грубыми ботинками, а также с элегантными пальто и лоферами.