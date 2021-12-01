Главный аксессуар к новогодним платьям – перчатки: образ показывает Надя Дорофеева

Сольная певица Надя Дорофеева присоединилась к благотворительному вечеру фонда "Таблеточки". На сцене она спела песню Леди Гаги в невероятном образе и показала главный зимний аксессуар к платьям.

Накануне в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялось благотворительное мероприятие Tabletochki Giving Tuesday Dinner. Фонд уже четвертый год подряд во Всемирный день благотворительности вместе с неравнодушными людьми собирает средства для больных детей.

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На этот раз на ужине собрали средства на покупку оборудования для Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове.

Приглашенной исполнительницей "Щедрого вторника" стала Надя Дорофеева. На сцене она спела знаменитую песню Леди Гаги и Брэдли Купера «Shallow». Для благотворительного мероприятия она выбрала роскошный аутфит.

Образ Нади Дорофеевой

Знаменитость надела черное короткое платье-бюстье с боковым длинным шлейфом. Надя дополнила образ классическими туфлями-лодочками на каблуке. Певица сделала легкие кудри на волосах и эффектный макияж.

Свой аутфит знаменитость завершила главным аксессуаром к платьям – длинными черными кожаными перчатками. В сети уже отмечают, что это главный хит зимы. Перчатками свое платье дополнила Эльза Хоск, Деми Мур, Дуа Липа и многие другие.



Модный образ Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма



Модный образ Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма

Как другие знаменитости дополняют перчатками свой образ



Эльза Хоск на красной дорожке British Fashion Awards / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Дуа Липа на красной дорожке British Fashion Awards / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye



Деми Мур на красной дорожке British Fashion Awards / Фото из инстаграма HELLO! Türkiye