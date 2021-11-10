Главные тренды зимней верхней одежды в образах модных блоггеров: стильные фото

Столбики термометров с каждым днем начинают опускаться, поэтому ключевым предметом гардероба становится верхняя одежда. Модные инфлюенсеры уже показывают в своих инстаграмах стильные образы с дубленками, куртками и пальто. Что выбирать вам этой зимой – смотрите в подборке.

Несмотря на то, что классическая зимняя одежда, например пуховик или экошуба, никогда не выходит из моды, будущий сезон станет ярче, если добавить в гардероб особую модель.

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Звезды стритстайла из разных уголков мира одни из первых демонстрируют на себе верхнюю одежду, которая будет актуальной уже через несколько недель. На своих личных страницах в инстаграме, за которыми следят сотни тысяч модниц, инфлюенсеры уже успели показать трендовые изделия, прогуливаясь в стильной дубленке, молочном пальто или дутом пуховике из экокожи.

Модный блогер из Парижа прогулялась в стильной короткой куртке в гусиную лапку. Также девушка продемонстрировала на себе трендовую верхнюю одежду – светло-коричневую дубленку, которая идеально подходит для активной жизни в городе.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма

Стилист из Португалии София Коэльо показала вариант образа для выходного дня. Она примерила длинное кремовое пальто, довершив его белыми сапогами и панамой из овчины.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма

Инфлюенсер сделала другую фотографию в более удобном варианте – она надела длинные сапоги на плоской подошве, дополнив белую водолазку классическим двубортным пальто.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма

Британка Алисия Родди любит яркие аутфиты, поэтому на прогулку надела зеленую шубу с трендовыми кожаными брюками. Модница также делает total look на основе экокожи, дополняя такие брюки дутой курткой бордового цвета.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма

Одна из сильнейших девушек Швеции Каролин Бломст делает ставку на классические элементы гардероба. Кадры в стиле стритстайл она сделала в элегантном черном пальто и удлиненном пуховике.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма

Модный инфлюенсер из Германии Каролин Даур этой зимой делает ставку на белый цвет, поэтому дополняет свои брюки короткой шубой на замочке. Каролин также примерила длинный стеганый пуховик нежного мятного оттенка от Marc O'Polo.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма

Звезда стритстайла Соня Лисон дополняет свой яркий образ с зелеными брюками молочным пальто и создает total look на основе черной шубы миди.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото из инстаграма