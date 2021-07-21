Мода на вещи из сезона в сезон меняется просто кардинально. Следовательно, чтобы вы были всегда в тренде, мы расскажем вам о вещах, которые больше всего доминируют этим летом.

Читайте также Жакет этаж топа – лучшее летнее сочетание: модные примеры от звезд стритстайлу

Вьетнамки

Без открытой обуви этого лета никак не обойтись. Если босоножки не всегда удобны из-за каблуков, то вьетнамки на низком ходу идеально подойдут для пеших прогулок. Летом дизайнеры советуют носить вьетнамки на массивной подошве, с дутыми деталями на маленьком каблуке. Такая обувь напоминает моду конца 90-х, начале 2000-х, а стиль того времени сейчас очень актуален.



Тренды лета 2021 / Фото из Pinterest

Топ-халтер

Наибольшая популярность топа пришлась в 1990-е годы. В этом сезоне дизайнеры обратили внимание на эффектную модель. Благодаря лямкам перекинутым через шею, халтер летом позволяет избежать неравномерного загара и соблазнительно обнажает спину. Стилисты советуют носить топ-халтер не только в повседневных аутфитах, но и дополнять ним нарядные образы.



Тренды лета 2021 / Фото из Pinterest

"Чайное" платье

Этим летом в моде "чайные" платье. Впервые они появились в 1870-е годы, и носили их тогда только дома. Сейчас платья похожего кроя надевают куда угодно – от шопинга до вечеринок. Современное чайное платье характеризуется свободным, но слегка приталенным силуэтом, легкостью, незаметным цветом и, как правило, ретро-принтом. Такое платье имеет укороченный рукав – пышный или драпированный.

Дизайнеры остаются верными традициям, поэтому в основном создают платья длины миди, но возможны исключения – романтические макси-платья, или наивные мини-платья, напоминающие детство.



Тренды лета 2021 / Фото из Pinterest

Широкие льняные брюки

Широкие льняные брюки не только не будут сковывать движений, но и подойдут даже для самой жаркойпогоды. Сейчас в масс-маркете можно найти фасоны на любой вкус: на высокой посадке, низкой, с разрезами, клеш и многие другие. Добавляйте в пару с ними модные аутфиты на основе топов, рубашек-оверсайз или маскулинных жакетов.



Тренды лета 2021 / Фото из Pinterest

Мужская рубашка с коротким рукавом

В жару лучше выбирать простые вещи, объемного кроя. Этим летом Белла Хадид выбирает мужскую рубашку с коротким рукавом. Она универсальна, поэтому впишется в любой образ, и при этом в ней не будет жарко.



Тренды лета 2021 / Фото из Pinterest

Прозрачные топы

В этом году лето ворвалось на полную, поэтому придется адаптировать гардероб к погодным условиям. На помощь придет – откровенный прозрачный топ с длинным рукавом. Такой смелый топ не удерживает тепло, поэтому сетка из невесомого шифона станет настоящим спасением в теплое время года.



Тренды лета 2021 / Фото из Pinterest

Греческие сандалии на завязках

За звание модной обуви лета 2021 с вьетнамками могут посоревноваться разве что греческие сандалии с завязками на щиколотке. Стоит отметить, что они очень удобны. Их можно интересно стилизовать связав прямо поверх длинных широких брюк. С платьями и шортами они будут выглядеть довольно интересно.



Тренды лета 2021 / Фото из Pinterest

Соломенная сумка

В этом сезоне популярны самые разнообразные плетеные сумки: от крупных тоут до миниатюрных кросс-боди. Впрочем одной из самых желанных моделей лета стала соломенная сумка-корзинка, как у Джейн Биркин.

Первыми освоили этот тренд французские фешионисты. Их мастерство совмещать плетеные сумки с любой повседневной одеждой заслуживает уважения и подражания.



Тренды лета 2021 / Фото из Pinterest