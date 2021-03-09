С 19 по 24 февраля в Италии прошел Milan Fashion Week. Гости города и его жители привлекли внимание стритстайл-фотографов своими стильными выходами в ретро-образах, смешанных с элементами постпандемической fashion-реальности. В стритстайл-хрониках можно найти много интересных личностей, стиль которых привлек наибольшее внимание.

Весной дизайнеры показывают свои новые коллекции, которые они создали для осенне-зимнего периода. В период пандемии все Модные дома проводят показы с минимальным количеством приглашенных гостей, или же вообще переходят в онлайн-режим. Смотрите также Главные streetstyle-тренды на Неделе моды в Нью-Йорке: что будет актуальным осенью 2021 года И даже несмотря на то, что Недели моды уже не напоминают привычный ажиотаж гостей перед зданием, куда собираются мировые знаменитости для показа, улицы города все равно заполнили стильные трендсеттеры. Отдельные элементы их гардероба станут популярными уже через полгода.

Мужской стиль

Наряд из мужского гардероба может выглядеть довольно стильным, если для аутфита использовать необычные фактуры и цвета. Мужской галстук уже давно фигурирует в образах девушек.

Если правильно применить в своем образе прием андрогинного стиля в виде рубашки, тренча и кедов, то можно получить правильный, грамотный образ.

Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Образ "Матрицы"

Такой образ подойдет для тех, кто хочет высказаться с помощью одежды. Такой наряд выглядит несколько грубо, но и сексуально одновременно. Надевайте черный длинный кожаный плащ в паре с мини-платьем и элегантными деталями, которые будут отвечать за определенную часть сексуальности.

Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Белье напоказ

Мода 2000-х активно возвращается в нашу жизнь. Такие горячие трюки применяли в своих образах Кайли Дженнер, Ким Кардашян, Эмили Ратаковски и многие другие знаменитости.

Теперь белье напоказ демонстрируют гости стритстайла. Такой модный прием будут применять уже сейчас, впрочем, он не потеряет своей актуальности и в начале осени.

Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Простой образ

Каждый гость стритстайла хочет выделиться среди всех своим особым стилем и интересным нарядом. Однако из моды никогда не выйдет простота и лаконичность. Водолазка, широкие голубые брюки, минималистичная обувь и фактурная сумка – основные элементы стильного образа.

Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Спорт + классика

Кажется, в современном мире трудно кого-то удивить сочетанием спортивной одежды с классической. Мировые модели давно начали носить обувь на каблуке в паре с джогерами. Гостья стритстайла на Milan Fashion Week появилась в черном стильном жакете, совместив образ со спортивными брюками Adidas. Выглядит такой аутфит очень эффектно.

Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Образ внучки

Винтажная мода среди молодежи набирает популярность. Демонстрировать на себе вещи будто из бабушкиного гардероба любит новая икона стиля в Вашингтоне – падчерица вице-президента США Камалы Харрис – Элла Эмхофф.

Наряды в таком стиле демонстрируют модницы на Неделе моды. Особой популярностью пользуются вязаные жилетки, которые стилисты советуют сочетать с универсальной классикой – черным жакетом и водолазкой.

Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Стиль сафари

Стиль сафари никогда не выйдет из поля зрения. Каждый сезон его используют в образах стритстайла, немного видоизменяя некоторые детали. Гости Недели моды советуют надевать бежевые классические брюки, заправляя их в сапоги. Сверху стоит сделать акцент на укороченном жакете и добавить несколько деталей в виде золотистых украшениях.

Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com

Черная жилетка поворачивается

Супермодель Белла Хадид любит в своих аутфитах опережать тренды, поэтому еще полгода назад продемонстрировала тренд осени и зимы – жилетку. Этот элемент гардероба стоит сочетать с объемной рубашкой и широкими брюками.

Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com