Главные streetstyle-тренды на Неделе моды в Милане: что мы будем носить осенью
С 19 по 24 февраля в Италии прошел Milan Fashion Week. Гости города и его жители привлекли внимание стритстайл-фотографов своими стильными выходами в ретро-образах, смешанных с элементами постпандемической fashion-реальности. В стритстайл-хрониках можно найти много интересных личностей, стиль которых привлек наибольшее внимание.
Источник:Marie Claire
- Мужской стиль
Наряд из мужского гардероба может выглядеть довольно стильным, если для аутфита использовать необычные фактуры и цвета. Мужской галстук уже давно фигурирует в образах девушек.
Если правильно применить в своем образе прием андрогинного стиля в виде рубашки, тренча и кедов, то можно получить правильный, грамотный образ.
Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com
- Образ "Матрицы"
Такой образ подойдет для тех, кто хочет высказаться с помощью одежды. Такой наряд выглядит несколько грубо, но и сексуально одновременно. Надевайте черный длинный кожаный плащ в паре с мини-платьем и элегантными деталями, которые будут отвечать за определенную часть сексуальности.
Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com
- Белье напоказ
Мода 2000-х активно возвращается в нашу жизнь. Такие горячие трюки применяли в своих образах Кайли Дженнер, Ким Кардашян, Эмили Ратаковски и многие другие знаменитости.
Теперь белье напоказ демонстрируют гости стритстайла. Такой модный прием будут применять уже сейчас, впрочем, он не потеряет своей актуальности и в начале осени.
Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com
- Простой образ
Каждый гость стритстайла хочет выделиться среди всех своим особым стилем и интересным нарядом. Однако из моды никогда не выйдет простота и лаконичность. Водолазка, широкие голубые брюки, минималистичная обувь и фактурная сумка – основные элементы стильного образа.
Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com
- Спорт + классика
Кажется, в современном мире трудно кого-то удивить сочетанием спортивной одежды с классической. Мировые модели давно начали носить обувь на каблуке в паре с джогерами. Гостья стритстайла на Milan Fashion Week появилась в черном стильном жакете, совместив образ со спортивными брюками Adidas. Выглядит такой аутфит очень эффектно.
Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com
- Образ внучки
Винтажная мода среди молодежи набирает популярность. Демонстрировать на себе вещи будто из бабушкиного гардероба любит новая икона стиля в Вашингтоне – падчерица вице-президента США Камалы Харрис – Элла Эмхофф.
Наряды в таком стиле демонстрируют модницы на Неделе моды. Особой популярностью пользуются вязаные жилетки, которые стилисты советуют сочетать с универсальной классикой – черным жакетом и водолазкой.
Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com
- Стиль сафари
Стиль сафари никогда не выйдет из поля зрения. Каждый сезон его используют в образах стритстайла, немного видоизменяя некоторые детали. Гости Недели моды советуют надевать бежевые классические брюки, заправляя их в сапоги. Сверху стоит сделать акцент на укороченном жакете и добавить несколько деталей в виде золотистых украшениях.
Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com
- Черная жилетка поворачивается
Супермодель Белла Хадид любит в своих аутфитах опережать тренды, поэтому еще полгода назад продемонстрировала тренд осени и зимы – жилетку. Этот элемент гардероба стоит сочетать с объемной рубашкой и широкими брюками.
Стритстайл-образы на Milan Fashion Week / info@imaxtree.com
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