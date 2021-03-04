Нью-Йорк – живой, разнообразный и бурлящий жизнью мегаполис. В этом городе собралось огромное количество модниц, стиль каждой из которых – разнообразный и универсальный. В стритстайл-хрониках можно найти немало интересных личностей, стиль которых привлек наибольшее внимание.

Обычно, то, что одевают стритстайл-звезды на Неделях моды весной – будет популярным осенью и зимой, и наоборот.

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В период пандемии модные показы проходят онлайн, впрочем улицы Нью-Йорка все равно заполнили стильные трендсеттеры. Их отдельные элементы гардероба станут популярными уже через полгода.

Granny-style

В осенне-зимнем сезоне не стоит ориентироваться на стиль своих мам. Модный мир зашел еще дальше и взял пример с наших бабушек. Обратите внимание на косынки, которые будут особенно популярными в холодное время года и на стеганый тренч, который очень навевает ретро-стилем.



Главные streetstyle-тренды на Неделе моды в Нью-Йорке / IMAXTREE

Парный образ

Стильный couple look – это яркое решение для совместных выходов. Образы подобраны в одинаковой палитре цветов и стилистике – это феерический бум на любой Неделе моды.

Впрочем уже в новом сезоне особую популярность завоюет парный образ подруг. Брать одну деталь из образа вашей подружки или друга и применять на себе – хит, осенью будут пробовать совместить все.



Главные streetstyle-тренды на Неделе моды в Нью-Йорке / IMAXTREE

Кислотная одежда

Яркая одежда поможет вам выделяться из толпы и громко заявить о себе. Кислотные оттенки наберут в холодное время года новых оборотов и заполонят магазины масс-маркетов.



Главные streetstyle-тренды на Неделе моды в Нью-Йорке / IMAXTREE

Эксцентричность

Нью-Йорк славится своими картинными галереями, а люди, которые там живут – умеют переносить свою любовь к современным полотнам в гардероб. Если колеблетесь, одеть ли сандалии с носками, то сделайте ставку на комбинацию шелковой сумки с водолазкой.



Главные streetstyle-тренды на Неделе моды в Нью-Йорке / IMAXTREE

Студентка колледжа

Сюда стилисты относят особый стиль, который не имеет ничего общего со стилем преппи. Аутентичный стиль студенток придуман еще задолго до появления отдельного сегмента в модной индустрии. Одевайтесь осенью в кеды, свитер с мужского плеча с ugly-принтом и широкие джинсы.



Главные streetstyle-тренды на Неделе моды в Нью-Йорке / IMAXTREE

Монолук

Обратите внимание в новом сезоне на монообразы из эко-кожи. Делайте ставку на строгие линии и минималистичный крой – трендового материала будет достаточно, чтобы привлечь внимание к своей персоне.



Главные streetstyle-тренды на Неделе моды в Нью-Йорке / IMAXTREE

Широкие брюки клеш

Джинсы скинни уже окончательно вышли из моды, поэтому сейчас основное внимание сосредоточьте на джинсах широкого кроя. Пока все будут привыкать к новым фасонам, приготовьте на осень к своему гардеробу широкие джинсы-палаццо, которые идеально сочетаются с объемными худи и снова модными бомберами.



Главные streetstyle-тренды на Неделе моды в Нью-Йорке / IMAXTREE

Маскулинность

Осенью особенно актуальным будет умеренный мужской стиль в одежде. Укороченные брюки прямого кроя нужно комбинировать с женской водолазкой, а дополнять дуэт элементами с андрогинным характером.



Главные streetstyle-тренды на Неделе моды в Нью-Йорке / IMAXTREE