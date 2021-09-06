Популярные актеры Хайме Лоренте, сыгравший в сериале Денвера и Эстер Есебо, которая исполнила роль секретаря Моники, а впоследствии получила прозвище Стокгольм, пришли вдвоем на Венецианский фестиваль.

Партнерский материал Паровые камины в классическом стиле для квартиры и дома: обзор современных элементов интерьера

В своем инстаграме 38-летняя актриса опубликовала роскошную серию кадров, показав своей аудитории фото с водной прогулки и безупречные кадры в роскошном наряде.

Хайме и Эстер, сыгравшие влюбленных в сериале, приехали на кинособытие вдвоем. Они пришли на премьеру фильма "Официальный конкурс" главные роли в котором сыграли Антонио Бандерас и Панелопа Крус.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Эстер Есебо выбрала для красной дорожки длинное вечернее платье с вышивкой от бренда Giorgio Armani. Верх платья был отделан велюровой вставкой, которая обнажила плечи и сделала изделие более сексуальным, а низ платья выполнен из полупрозрачной тюли и расшит бисером.

К платью актриса подобрала белые босоножки, надела длинные серьги, а вьющиеся волосы собрала в пучок.

Хайме Лоренте пожаловал на кинопремьеру в монохромной одежде. Он примерил черную рубашку, расстегнув верхние пуговицы, сверху надел пиджак и брюки черного цвета. Свой образ актер довершил часами.



Эстер Эспосито и Хайме Лоренте на Венецианском кинофестивале / Getty Images

​

Эстер Эспосито и Хайме Лоренте на Венецианском кинофестивале / Getty Images



Эстер Эспосито и Хайме Лоренте на Венецианском кинофестивале / Getty Images