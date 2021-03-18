Несмотря на то, что Недели моды завершились, их коллекции еще долго будут разбирать стилисты и ведущие специалисты модной индустрии. На протяжении нескольких недель дизайнеры представляли миру свои новые изделия. Поскольку свое внимание мы уже сосредоточили на отдельных элементах гардероба, сейчас стоит выделить главные цвета сезона осень – зима 2021/22.

К новому сезону дизайнеры настроились оптимистично, поэтому в паре с классической гаммой представили золотой и красный монохром. Креативный директор Chanel Виржини Виар предлагает одевать осенью мерцающий золотой плащ, а Джамбаттиста Валли создал наглухо закрытое платье, усыпанное золотыми пайетками.

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Красный в осенне-зимней коллекции получил новый глоток воздуха и появился на худи, туфлях, костюмах и аксессуарах. Судя по такому количеству красного в отдельных элементах гардероба, этот цвет точно не будет пасти задних в новом сезоне.

Кроме этого, почти в каждой второй коллекции представлен лавандовый оттенок. Такой летний нежный цвет идеально впишется в гардеробы модниц в виде теплых свитеров и кардиганов холодной дождливой осенью.

Miu Miu придумали целую экипировку зимнего наряда в сиреневом цвете, поэтому отправляясь в заснеженные горы – выбирайте лыжный костюм оттенка лавандовых полей.

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Fashion-эксперты отмечают, что самым главным цветом в осенне-зимнем периоде станет синий. Именно этому цвету португальский Vogue посвятил весь номер. Цвет океана, который занимает 70% нашей Земли, сейчас требует особого внимания.

Дизайнер Гийом Анри советует комбинировать синий с черным, сочетая в образе красивую синюю блузку с черными кожаными брюками или джинсами.

Также в новом сезоне будут пользоваться популярностью однотонные комплекты белого цвета. Осенью отдельное место отведено ультрафиолетовому. В каких цветах стоит приобрести наряды в предстоящем сезоне – смотрите в подборке.

Модные цвета сезона осень – зима 2021/22

Синий



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Коричневый



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Фуксия



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Золотистый



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Все оттенки зеленого



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Серый



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Лавандовый



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Оранжевый



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Розовый



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Красный



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Ультрафиолет



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Белый



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue

Желтый



Главные цвета сезона осень – зима 2021/22 / Vogue